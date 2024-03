Hombre ganó más de 1.000 dólares en un mes enseñando español online, este es el truco

Con el gran auge de las redes sociales en los últimos años, es común que por allí se difundan videos, hechos e historias insólitas y ejemplares, que pueden estar al alcance de un solo clic desde cualquier parte del mundo.



Recientemente, se conoció por medio de la red social TikTok, la historia de un colombiano que asegura ganar cientos de dólares al mes por enseñar español e inglés desde cualquier lugar del mundo.

En el metraje, el colombiano identificado en las diferentes redes sociales como ‘Enrique Trheebilcock’ menciona que su segunda fuente de ingresos es ser profesor de español en diferentes plataformas virtuales, labor que le ha permitido recaudar el dinero suficiente para conocer varios países del mundo y seguirse educando, pues aprendió inglés y ahora es profesor de estos dos idiomas.

El joven políglota ha ganado gran popularidad y en una de sus más recientes publicaciones confesó cuánto dinero puede ganar mensualmente como profesor de español y dejó sorprendidos a cientos de internautas.



Lo primero que explicó es que trabaja con dos plataformas, pero inicialmente empezó hace poco más de tres años solo registrándose en la aplicación ‘Preply’ y con la aplicación ‘Italki’.



De igual forma, Enrique Trheebilcock contó que ya completa casi 1300 horas de clase como profesor de español en la plataforma ‘Preply’ y en la plataforma ‘Italki’ completa más de 900 horas.



En cuanto a la pregunta de ¿cuánto gana como profesor de español?, asegura que es muy difícil de responder, ya que las ganancias son variables y dependen de factores como el tiempo que se le dedique a la plataforma, de igual forma, contó que en septiembre del 2022 ganó más de 1143 dólares y fue cuando mayores ingresos tuvo, pues se dedicaba solo a eso.

Sin embargo, el hombre hace la aclaración de que actualmente realiza estas labores en estas aplicaciones como actividad secundaria, ya que: “Esto es un trabajo secundario, de medio tiempo, que hago principalmente por las mañanas. Trabajo una, dos o hasta tres horas por día. En casos excepcionales, cuatro”.



“Desde hace un año, aproximadamente, las clases de español dejaron de ser mi actividad principal. Mi prioridad son los talleres y cursos de inglés que ofrezco por redes sociales. En este momento enseño español porque me gusta”, asegura el también creador de contenido.



Así mismo, el joven, que además ha demostrado tener fluidez en otros idiomas como: francés, portugués, alemán, italiano, catalán e indonesio; recomienda no depender únicamente de estas plataformas. “Es algo que puede ser inestable y hay temporadas en donde simplemente no llegan estudiantes. Si uno se dedica a esto, como hice yo, hay que desarrollar otro ingreso”, asegura.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

