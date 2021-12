Denise Robertson y Maurice Thibeault eran una pareja como cualquier otra, que compartían sueños y metas, entre ellas, la de comprar su propia casa y establecerse. De hecho, para alcanzar sus propósitos, continuamente compraban la lotería, con la promesa de que quien la ganara la compartiría con el otro, según relata Robertson.



Sin embargo, un día Thibeault terminó la relación y, como parodian en TikTok, 'se marchó y a su barco le llamó, libertad'. La mujer quedó devastada, pues no entendía cómo de un momento a otro y sin razón aparente su novio desaparecía de su vida.

La pareja vivía en Chatham, Ontario (Canadá), donde cada semana compraban la lotería: "A veces Denise le daba dinero y él compraba los boletos cuando iba a comprar cigarrillos", explicó el abogado de la mujer, Steven Pickard, al medio canadiense 'Windsor Star'.



Maurice asegura que nunca hubo un acuerdo con Denise si alguno de los dos ganaba la lotería. Foto: iStock

Un día, Robertson escuchó que el sorteo de Lotto 6/49, del 20 de septiembre de 2017, cayó en su municipio. Así que le preguntó a su novio si había posibilidades de que fueran ellos los ganadores, pero él lo negó y le aseguró que no tenía el boleto del premio.



Poco después, al llegar del trabajo, la mujer no encontró las pertenencias de su pareja: "Maurice había empacado y quitado toda su ropa, sus artículos de tocador y la mayoría de sus otros artículos personales y su pasaporte canadiense", se lee en la demanda interpuesta.



El hombre solo le dejó un mensaje de texto a su jefe en el que renunciaba y le manifestaba: "Denise y yo ya no estamos juntos". Y, supuestamente, adjuntó una imagen del billete ganador.

'Del dolor al odio'

La mujer estaba devastada, pero gracias al mensaje de texto que le envió Thibeault a su jefe, descubrió que su novio la había 'abandonado' porque ganó el premio mayor de la lotería, 6.000.000 de dólares canadienses (más de 18.700 millones de pesos colombianos).



Su dolor se transformó en rabia y decidió demandarlo, pues Denise asegura que su expareja la dejó para "no compartir ni un centavo". El documento alega que ella debe recibir la mitad de las ganancias, más 500.000 dólares canadienses por daños punitivos, es decir, más de 1.500 millones de pesos colombianos, pues el hombre "se comportó con engaño, arrogancia, prepotencia y una indiferencia cruel".



Lo último que se conoció públicamente del caso es que el proceso judicial estaba estancado. Foto: iStock

En medios del proceso legal, Thibeault ha negado reiteradamente que hayan tenido un acuerdo de compartir la lotería. Además, su defensa señala que: "Compró un boleto, ganó el boleto, reclamó el premio. Es un hombre bueno y honesto y lo que está en juego aquí es su reputación", aseguró el abogado del hombre a 'CBC'.



El pleito judicial, que inició en 2017, no había concluido en 2018. Para ese entonces, el regulador de loterías de Ontario, Canadá, solo había entregado la mitad del premio a Thibeault. El dinero restante lo facilitó a la Corte a la espera de un fallo judicial que estableciera quién se quedaría con el dinero.



Por su parte, el hombre demandó a la Corporación de Juegos y Loterías de Ontario y a la Comisión de Alcohol y Juego de Ontario por 825.000 dólares canadienses (más de 2.500 millones de pesos colombianos) por los daños causados y por no investigar, según su criterio, de forma razonable la situación.



Hasta finales de 2018 no se había resuelto el lío judicial y medios locales estimaban que el pleito se extendería, pues en Chatham hay un número reducido de jueces, quienes prefieren priorizar los casos relacionados con crímenes.

