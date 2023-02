En el 2021, en China, un hombre se ganó 10 millones de yuanes (unos 7 mil millones de pesos colombianos), pero decidió no contarle a su esposa. Sin embargo, ella se enteró, le pidió el divorcio y lo demandó para que le entregue el 50 por ciento del jugos premio.

Aunque el hombre, a quien medios de comunicación identifican con el nombre de Zhou, trató de mantener tremendo secreto utilizó el dinero en algunos temas que terminaron por dejarlo al descubierto. Es decir, si hubiera dejado el dinero quieto en una cuenta bancaria no se habría quedado sin esposa y ahora no tendría que darle a su ex la mitad de lo que ganó.

Del dinero de la lotería le dio 2 millones de yuanes a su hermana y 700 mil a su ex mujer para ayudarle a comprar una casa.



Por alguna parte, a la ex de Zhou le llegó la noticia de que su esposo era millonario dos años después y lo demandó con base en que en el momento en que su exesposo se ganó la lotería estaban casados y por lo tanto el dinero era de patrimonio familiar, según las leyes del país.

Del premio, el hombre le dio 2 millones de yuanes a su hermana y 700 mil a su ex mujer para ayudarle a comprar una casa. Foto: iStock

El pasado primero de febrero, un tribunal dio a conocer que falló a favor de la mujer con el argumento de que las acciones de Zhou "constituyeron una malversación de los bienes comunes de la pareja".



El tribunal determinó que el hombre debe devolverle a su mujer el 60 por ciento del dinero que les envió a sus familiares y, además, que la repartición de bienes que se dividirá a la mitad.



