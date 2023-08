Un joven vivió momentos de terror cuando fue atacado por un tiburón mientras metía las manos al agua de un estanque en la reserva natural del Parque Nacional de los Everglades, en Florida, Estados Unidos. La escena fue captada en un impactante video, donde se muestra el dramático instante en el que el tiburón se abalanza y muerde la mano del joven, sacándolo de la lancha en la que se encontraba.

Según informan medios internacionales, el incidente ocurrió mientras unos pescadores navegaban por las aguas de la Bahía de Florida. Uno de ellos decidió lavarse las manos en el estanque sin percatarse de la presencia del peligroso animal, el cual le pudo haber quitado una de sus extremidades.

El tiburón emergió y lo atacó, provocando momentos de pánico y angustia para todos los presentes. Pero el impactante suceso quedó registrado en video por otro individuo que se encontraba en el lugar, ante la gravedad del ataque, el testigo decidió detener la grabación de inmediato.

El joven herido recibió atención médica inmediata y, aunque sufrió heridas, ninguna de ellas puso en riesgo su vida. A pesar de los letreros presentes en la zona que advierten a los visitantes sobre no sacar partes del cuerpo al agua, el joven no siguió las reglas y se vio enfrentado a las consecuencias de sus actos.



Aunque no se ha revelado la identidad de las personas que se encontraban en la lancha, se sabe que los sujetos estaban conscientes de la presencia de tiburones en la Bahía de Florida. Pues previamente, habían logrado pescar algunas especies del Parque Nacional de los Everglades antes del aterrador encuentro con el tiburón.

