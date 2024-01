Aerolínea baja de avión a hombre que expulsó gases en pelea con otros pasajeros

A través de la plataforma Reddit, un internauta dio a conocer una particular historia de la que fue testigo en enero del 2024.

De acuerdo con el relato del usuario ‘Glamgalatx’, el 14 de enero tomó un vuelo de Phoenix (Arizona) a Austin (Texas), y antes de que el avión despegara notó a un hombre cerca que tenía una apariencia posiblemente de resaca, quien exclamó en voz baja “jodido infierno”.



(Le podría interesar: En maniobra, piloto descendió sin tren de aterrizaje con todos los pasajeros ilesos).

Los demás pasajeros siguieron abordando el avión y fue ahí cuando escuchó a la persona decir: “¿Pensaste que fue de mala educación? Bueno, ¿qué tal este olor?”, inmediatamente, expulsa un gas.

Pasajero es expulsado de avión luego de tirarse un gas

Quien relata esta historia asegura que no sabe qué motivó al hombre para hacer esto, pero su reacción fue mirarse con la persona que iba a su lado, sonreír y mover la cabeza en negación.



El avión aún no había despegado y otros individuos estaban tomando refrigerio, algo que molestó al hombre flatulento, por lo que no dudó en decir en voz alta: “Sí, todos, comamos la comida más maloliente posible al mismo tiempo”.



(No deje de leer: Azafata reveló en su TikTok las cosas que los pasajeros no deben hacer en un avión).

Alguien le respondió: “Si no te gusta, puedes volar en privado”, y el personaje agregó: “Eso es muy grosero”. Una persona más entró en la discusión con: “Creo que todos estaríamos de acuerdo en que eres el grosero aquí”.



El protagonista de la historia añadió: “Eso es de clase tan baja”, y le contestan: “Bueno, estás de vuelta aquí en Economía con el resto de nosotros”. Las azafatas entraron ahí para pedir orden.

Minutos más tarde, el avión en lugar de despegar dio reversa para iniciar la pista. Los pasajeros reciben el mensaje: “Disculpas por la interrupción, pero regresaremos a la puerta, les daremos más información cuando la tengamos”.

Una empleada de la aerolínea se acerca al hombre para pedirle que tomara sus objetos personales y la acompañara para bajar.



“Todos dimos un suspiro de alivio cuando lo sacaron, creo que la mayoría de las personas estaban nerviosas sobre lo que podría decir o hacer a continuación. El viaje solo se retrasó entre 15 y 30 minutos, por lo que, en general, creo que ‘American Airlines’ lo manejó rápidamente”, finaliza el internauta.



(Lea también: Ojo: cámaras de fotomultas grabarán a invasores de carril del MIO; estarán en los buses).

Pasajeros de un vuelo entre Rionegro y Bogotá vivieron momentos de pánico por fallas mecánicas



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Nintendo da fecha del cierre de los servicios online para Nintendo 3DS y Wii U

Lanzamiento de ‘Griselda’: la química entre Karol G y Sofía Vergara en la alfombra roja

El truco ‘secreto’ para ahorrar plata al comprar comida en McDonald’s