Hamish Griffin es un hombre australiano que se mudó junto con su esposa e hijo a la isla de Tasmania debido a una oferta laboral. Griffin fue despedido a las dos horas de llegar por su aspecto físico.



El australiano ahora quiere contar su historia. Su familia y él vivían tranquilamente en Queensland cuando llegó la opción de mudarse. La pareja no lo pensó dos veces y aceptó dejar atrás toda su vida.



Los Griffin vendieron su casa, carro, muebles y otros objetos personales. El puesto que ocuparía Hamish en Tasmania sería de supervisor de un alojamiento vacacional llamado Big 4 Strahan Holiday Retreat.



Al llegar a la isla, un empleado los llevo al que sería su nuevo hogar. Luego llegó su jefe, Paul Dutton de visita para saludar a los recién llegados. Horas después, Dutton le pidió a Hamish que lo ayudara con una tarea manual.



Al llegar al lugar Griffin asegura que el hombre aprovechó para decirle que no quería que trabajara en su empresa:



“Resultó ser una mentira lo de mover el sillón. Dentro del recinto, él me destrozó literalmente la vida diciéndome que no me consideraba ‘físicamente’ capaz de moverlo, ni otras tareas manuales sencillas que conlleva la gestión de un espacio turístico, como cortar el césped con una máquina o subir una escalera, simplemente por mi aspecto” manifestó Hamish para ABC.



Griffin explicó que Dutton le dijo que si lo contratan, lo expondrían a una lesión. Hamish asegura que antes de ser contratado hizo una videollamada de entrevista y envió fotos de él con su familia. En ningún momento le mencionaron nada sobre su aspecto.



“Me ofendió aún más recriminando que no había revelado mi ‘condición médica’ con anterioridad. Cuando le pregunté ‘¿Qué condición médica?’ Me contestó que yo era obeso, me dijeron que no podía hacer el trabajo porque estaba ‘muy gordo” reveló Griffin.



La demanda

Hamish se encuentra en un proceso legal por discriminación con sus exempleadores. Según la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Australia de 1986, Hamish tendría la razón en este caso.



Sin embargo la empresa ha negado todas las acusaciones y aseguran que la terminación del contrato fue justificada. Dicen que fue despedido por ocultar una condición médica y por peligro de un posible accidente laboral.



Paul Dutton, ex jefe y uno de los dueños del alojamiento, aseguró que Hamish fue liquidado legalmente en enero por 23 mil dólares australianos que el hombre aceptó.



Por su parte, Hamish Griffin ha dicho que seguirá luchando por hacer cumplir sus derechos y los de muchos otros.



“Me destrozaron la vida: me arrancaron el corazón. Esto no era sólo un nuevo trabajo que habíamos perdido. Se trataba de la pérdida de una nueva vida. Nos habíamos mudado a una nueva vida” concluyó Griffin.

