Hombre entró a Google Maps y habría descubierto un ovni en la Antártida

Muchos se preguntan si cerca del planeta Tierra hay vida similar a la que ya se conoce, es por esto que, algunos dedican su vida a explorar el universo con la ayuda de los telescopios.

También están los aficionados que viven atentos a cada teoría de conspiración que se viraliza en las redes sociales y la debaten.



No obstante, el tema de los extraterrestres ya no es un tabú, en julio del 2023 tres exmiembros del Ejército de los Estados Unidos declararon bajo juramento ante el gobierno del mismo país que son testigos de que en esa nación se oculta pruebas de vida “no humana”.



Por el momento, no hay una “comunicación oficial” con seres de otros planetas que confirme que las teorías y declaraciones que se han dado a lo largo de los años sean ciertas.



Un ovni se habría encontrado en la Antártida

Aun así, muchas personas siguen dándole más vueltas a las historias de extraterrestres que acompañan de supuestos videos o fotos en los que se vería cómo es la tecnología y el aspecto de otras formas de vida.



En diferentes plataformas digitales como Reddit, se ha expuesto que en la isla Two Hummock Island en la Antártida, un explorador de Google Maps habría encontrado una nave espacial estrellada.

De acuerdo con lo visto en un video rescatado por ‘History’ en YouTube, un objeto en forma de platillo sobresale de la nieve en la isla.



El descubrimiento se habría hecho en octubre del 2020 por alguien llamado Brad Olsen, cuando pasaba su tiempo explorando distintos sitios desde la herramienta digital.



Cabe mencionar que, al respecto, no se ha dicho más, no se ha explorado el lugar de manera física y, por el momento, lo visto solo queda en el misterio y la especulación.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

