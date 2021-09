Una casa y una muñeca 'asesina': la historia que estremece internet

Un hombre en Walton, Liverpool, se mudó a una nueva casa sin imaginarse lo que allí descubriría.



Jontahan Lewis, de 32 años, estaba recorriendo la residencia que había adquirido una semana atrás y mientras daba un recorrido por el lugar, encontró un cable en la cocina que iba hacia una pared pero no tenía un enchufe de conexión.



Por eso, decidió golpear la estructura de yeso con un martillo y hacer un hueco para ver qué había.

La muñeca se encontraba en una pared de la cocina. Foto: Archivo particular

El hombre, que es profesor en una escuela primaria en la ciudad británica, abrió un agujero en la pared y encontró una muñeca de trapo con un vestido de rayas y un gorro. Además, tenía una carta estremecedora.



"Estimado lector/nuevo dueño de la casa ¡Gracias por liberarme! Me llamo Emily. Mis dueños originales vivían en esta casa en 1961. No me agradaban, así que tuvieron que irse. Todo lo que hacían era cantar y divertirse. Fue repugnante. Apuñalarlos a muerte fue mi elección, así que espero que tengas cuchillos. Espero que duermas bien", decía la misiva.



Lewis cree que se trata de una broma de los anteriores dueños de la casa, dijo al medio local 'Echo'. El hombre recuerda que la agencia inmobiliaria le comentó que la cocina había sido remodelada hace 5 años, por lo cual, considera que la muñeca la colocaron durante esos trabajos y no en 1961.



Para él, el papel de la carta no es tan viejo.



La carta encontrada junto a la muñeca. Foto: Archivo particular

Sus amigos ahora le han dicho que vuelva ponga la propiedad a la venta, pero el maestro dijo que encontró el descubrimiento "gracioso".



'Seré honesto, encontré todo divertidísimo. Probablemente haría exactamente lo mismo", aseguró para el medio citado. "Creo que debieron haberlo puesto allí porque el papel no parece muy antiguo y parece relativamente reciente", finalizó.

