Si se encuentra con una persona muy parecida a usted, ¿qué haría? Seguramente, quedaría sorprendido. Contextura, rasgos faciales y hasta actitudes similares vio un hombre en otro mientras nadaba tranquilamente en una piscina de Estados Unidos. “No estaba tan convencido hasta que…”, escribió Sean Douglas McArdle al enterarse de que tenía un ‘gemelo’

Mi ‘doppelseäner’

“Hoy nadé al azar junto a mi Doppelseäner en la piscina Flamingo en Las Vegas”, añadió en una publicación de la red social Reddit. Así mismo, compartió una foto para demostrar el inmenso parecido entre ambos.



‘Doppelseäner’ es un término alemán que se utiliza para designar a un doble nuestro que puede estar en cualquier parte del mundo. De acuerdo con los registros, la primera vez que se utilizó fue en una novela de Jean Paul, pues el protagonista de la ficción acudía a su ‘gemelo’ para recibir consejos existenciales.

Eso sí, McArdle, de 46 años, no buscó a su ‘doppelseäner’; lo encontró sin esperarlo luego ser alertado por otras personas en la piscina: “Todos me señalaron riéndose y me sentí un poco avergonzado. Miré a mis amigos y estaban señalando a otro tipo y riéndose”.

Ante la curiosidad de saber la razón de las risas, miró al sujeto y fue como si estuviese frente a un espejo. “He visto a tipos que tienen similitudes conmigo, pero hombre, este tipo simplemente se parecía a mí. Fue bastante surrealista”, confesó en una charla con el programa de televisión ‘Today’.



Lo primero que le dijo fue: “¿Eres Seth Rogen?”. Con esa pregunta McArdle bromeó un poco, ya que, según dijo, desde hace varios años sus allegados le han dicho que se parece a tal actor y comediante canadiense.

Al contrario, no tenía enfrente de sus ojos al protagonista de ‘50/50’. Era otra persona alejada de Hollywood. Ambos tenían tono de piel claro, gafas del mismo estilo, barba rojiza y gorra.

Además de la sonrisa y el saludo algo tímido, decidieron tomarse una fotografía. Por la premura, a McArdle no se le ocurrió preguntarle el nombre ni el número de celular a su doble. Solo se le ocurrió minutos después subir la foto a Reddit, la cual generó miles de reacciones entre los internautas.



Su hijo menor también quiso hacer mofa del tema, por lo que publicó un video en TikTok que acumuló otros tantos millones de visualizaciones. En cambio, al hijo mayor le provocó un episodio de ‘shock’: “Tuvo ansiedad cuando vio a dos sujetos completamente extraños tan cerca uno del otro”.

¿Dónde estará su ‘doppelseäner’?

Encontrarse a su doble, quien puede no tener ningún vínculo familiar con usted en principio, es cada vez más común por la facilidad de Internet, según reveló un estudio científico publicado en la revista ‘Cell Reports’ y que fue liderado por el investigador Ricky Joshi.

Encontrase a su 'gemelo' puede resultar más común de lo que parece. Foto: Josie Gealer / AFP

“El planeta ha aumentado el número de personas identificadas en línea como gemelos o dobles virtuales que no están relacionados con la familia”, precisaron en el texto.



Tras analizar unos cuantos casos, encontraron que los ‘gemelos de otros padres’ sí pueden compartir secuencias genéticas, que hace que sean tan parecidos en su rostro.

“Los estudios de asociación revelaron variantes genéticas de baja frecuencia con una penetración relativamente pequeña en los rasgos faciales, lo que sugiere un papel genético mucho más complejo”, aseguraron.



Así que, mientras siguen las investigaciones para precisar el por qué de los doppelseäner, puede que usted algún día halle a su doble.

