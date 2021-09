Hombre encontró un pezón en su hamburguesa de McDonalds

Simon Robinson, de 27 años, decidió hacer una parada en su carro en una sucursal de McDonalds para comprarse una hamburguesa de tocino como desayuno; no obstante, el joven que vive en Gateshead, Reino Unido, se llevó una desagradable sorpresa.



Debido a un Trastorno Obsesivo Compulsivo que padece, tiene como costumbre revisar todas las comidas antes de consumirlas, por lo que en este caso decidió abrir su hamburguesa y se llevó la sorpresa de que en medio del tocino había lo que parecía ser un pezón de marrano.



Esta comida era la que el joven acostumbraba a desayunar en su carro luego de salir de casa. Sin embargo, luego de encontrar el pezón decidió devolverse a su casa y mostrarle a su madre lo que había encontrado para escuchar la opinión de ella.



Según el medio local ‘Indy100’, el descubrimiento que hizo en su rollo de carne lo incitó a pensar en volverse vegano y está muy desanimado por lo que no quiere volver a una sucursal de esa empresa.



“Abrirlo y encontrar eso fue repugnante. Me ha desanimado por completo. Tanto es así que estoy considerando volverme vegano ahora”, declaró a medios de Inglaterra. Así mismo, afirmó que pese a las circunstancias decidió comerse el resto de la comida y dejar de lado el pezón ya que no se atrevía a comerlo.

Por su parte, un portavoz declaró a ‘Indy100’ que ya se comunicaron con Robinson y que recibirá asistencia de servicio al cliente, aunque aseguran que está equivocado y no se trataba de un pezón. “Usamos tocino en todos nuestros rollos y debido a la ubicación de donde se toma este corte, estamos seguros de que este cliente está equivocado en su afirmación”, explicaron.



