'¿Cuándo nos vamos a casar?': hombre deja mensaje en billete de dos mil pesos

Un particular método para contactar a una mujer en Barranquilla ha llamado la atención en las últimas horas, cuando una creadora de contenido dejó en evidencia el mensaje que dejó alguien en un billete de dos mil pesos.

Según dejó ver la joven en un video publicado en su cuenta de Tik Tok, tras hacer una compra le devolvieron un billete de dos mil en el que había un largo mensaje dirigido a una mujer.



El texto, que ocupa más de la mitad de una de las caras del papel, al parecer intenta dar con el paradero de una mujer de nombre Leydis Paola que vive en el barrio San Felipe de Barranquilla.

"Es para decirle que cuándo nos vamos a casar", inicia el mensaje con el que un hombre, del que se desconoce su nombre intenta contactar a la barranquillera.



"Y para mostrarte el apartamento que pienso comparte en el barrio Los Andes", continúa.



Sin embargo, la 'carta' da un giro al señalar que si la joven no accede a casarse, este hombre se casará con otra mujer de nombre Mariana, según lo que menciona la creadora de contenido Ornella Sierra al leer el mensaje.



Al final de este, hay un número de teléfono para que la destinataria lo contacte.



"Llámame o ven a mi casa en la tarde, te quiero mucho, besos...", finaliza.

El metraje ya alcanza más de 37 mil 'me gusta' y 225 comentarios, en los que los internautas han reaccionado con humor a la espera de que la destinataria aparezca.



"Ese billete llegó lejos, a mi me lo dieron y yo le si a un cliente", expresó una señora que también se encuentra en Barranquilla.



"Sería más romántico en un billete de 50 o de 100", "No me llamo Leydis pero estoy interesada", "No importa de cuánto es el mensaje, lo importante es hacer llegar el mensaje", con algunos de los comentarios.

