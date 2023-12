¿Milagro? Hombre en silla de ruedas que pedía limosna en Rionegro se puso de pie

Diariamente, son cientos de historias insólitas, absurdas e indignantes las que se conocen por las diferentes redes sociales. En los últimos días, se viralizó el caso de un hombre que pedía limosna en una silla de ruedas y milagrosamente se paró para hacer sus necesidades.

Lo que más llamó la atención fue la reacción de los internautas, ya que, un transeúnte, de quien se desconoce la identidad, logra grabar el momento en el que el hombre con la aparente discapacidad se levanta de su silla y entre dos carros hace sus necesidades.

En la grabación, el hombre que captura las imágenes menciona: “Lo que son los milagros de Dios, el señor que iba pidiendo limosna en silla de ruedas, se paró a orinar jajajaj”.



De igual manera, se puede ver cómo al acabar de hacer sus necesidades, el hombre vuelve y se sienta en su silla de ruedas y continua por las calles de la ciudad, pidiendo ‘ayuda’ por su supuesta discapacidad.



El video fue publicado en la red social X, antes Twitter, y se menciona que habría ocurrido en el municipio de Rionegro, en Antioquia, donde se cuestionan sobre si es correcto o no dar limosnas en las calles.

#EnVideo #Rionegro | Ocurrió en Rionegro. En video captado el momento en que un hombre que minutos antes pedía limosna en una silla de ruedas, se levantó para hacer sus necesidades. ¿Acostumbra a dar limosna en las calles? pic.twitter.com/Z4F3cGByKq — EntreCejayCeja (@EntreCejayCeja) December 18, 2023

Tras lo ocurrido, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, pues los internautas dijeron: “Una necesidad bien berraca de orinar hace caminar hasta un paralítico”, “Estamos en navidad y hay milagros”, “La meada bendita”, “Milagros que hace el bondadoso señor”, “Por eso es que ya no creo en nadie, todos mienten”, “Los milagros llegan a quién los merece”, “Lo malo no es que diga que es inválido, lo malo es que se mee en la calle”, “Yo le paso lo mentiroso, pero lo cochino no”, entre otros.

