Hombre en Japón se identifica como trans-edad luego de que le hicieran bullying

La sociedad actual ha evolucionado para aceptar con más facilidad la idea de que cada individuo se identifique como quiera. Esto ha dado pie a muchas historias liberadoras sobre libertad de género y de identidad.



Sin embargo, el espectro de los autoconceptos parece ampliarse cada vez más, y se cruzan fronteras que hace unos años nadie se imaginaba. Hace poco, por ejemplo, se conoció el caso de un hombre japonés que se considera trans-edad, es decir, que se identifica como una persona con menos años de los que tiene.

Esta es la historia de ‘Jackie’, un hombre de Kyoto, Japón, que a sus 40 años argumenta identificarse como una persona de 28.



Jackie nació el 5 de enero de 1984, por lo que este viernes estaría celebrando su cumpleaños número 40, pero él no se siente así. Según lo confesó en el programa de televisión ‘Abema Prime’, todo comenzó cuando un superior en su trabajo le dijo, de manera condescendiente, “¿Cómo es posible que no sepas las cosas básicas para tu edad?”.



Ante este comentario, descrito por el hombre como una “micro agresión”, Jackie decidió aceptar una nueva personalidad como un hombre de 28 años, aún en la flor de la juventud y con tiempo de aprender cosas nuevas, que ya no serían bien vistas a los 40.

“Siento un deseo fuerte de mantenerme joven y relevante, y encontré que los 28 era la edad en que me siento más cómodo. Es una edad en la que puedo mantener un equilibrio entre madurez y juventud”, dijo Jackie en Abema Prime.



Además, confesó que mantiene su edad oficial en hojas de vida y documentos, por lo que no hace nada negativo frente a los ojos de la ley. Todas las otras facetas de su vida las enfrenta, según él, como lo haría alguien a sus 28 años.



Abema Prime también entrevistó al Dr. Takashi Sugiyama, psicólogo y profesor de la Universidad Kanagawa, quien expresó que los individuos como Jackie, que perciben una distancia significativa entre su edad cronológica y su edad mental y emocional, no son algo difícil de encontrar en una sociedad como la actual, tan llena de información. Sugiere, además, que la edad es algo cada vez más difícil de procesar con la evolución de la tecnología.

Las declaraciones públicas de Jackie generaron opiniones divididas, pues mientras algunos se tomaron el tema con humor y apoyaron la idea de sentirse más jóvenes, otros expusieron que les preocupaba que esto se vuelva una estrategia de pedófilos para que la sociedad acepte las relaciones con menores, si ellos se identificaran, por ejemplo, con la edad de un niño.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

