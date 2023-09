Japón es uno de los países más longevos del mundo, por esta razón muchos investigadores han estudiado el país, pues quieren saber que factores hacen que las personas vivan muchos años. Algunos apuntan que la clave podría estar en la alimentación tradicional, la actividad física, la mentalidad o en los valores culturales.

Recientemente, se dio a conocer el caso de Reizo, un hombre japonés de 95 años, quien compartió los hábitos "no negociables" de vida saludable que cumple cada día. Él es un cardiólogo jubilado que vive junto a su esposa en la ciudad japonesa de Osaka y su relato quedó registrado gracias a su nieta Mika Cribbs, quien fue a visitarlo en sus vacaciones.



En el medio 'Make It' de la CBS le dio un pequeño listado de ocho hábitos que hace su abuelo para lograr una vida larga y feliz.

Dar un paseo matutino

Reizo es un hombre madrugador que generalmente se levanta a las 5:00 a.m. y sale a dar un paseo entre 30 minutos y una hora. Este tiempo puede llegar hacer al menos 7.000 pasos.



Además, estos no suelen ser terrenos llanos, sino que van tanto por senderos montañosos o veredas cerca a su vecindario, variando así sus caminatas días tras día.



Según él, lo más importante es que el paseo lo motive a empezar su día con energía.

El hombre suele dar paseos entre 30 minutos y una hora.. Foto: iStock

Hace entrenamientos personalizados

Luego de su caminata, el cardiólogo japonés realiza una rutina de ejercicios personalizada. Comienza estirando y haciendo ejercicios de fuerza y de equilibrio. Su objetivo no es forzar su cuerpo, sino que lo hace para mantenerse activo. Además, suele variar los entrenamientos dependiendo de cómo se siente.

Mantiene la comunicación

Luego de su movida mañana, suele utilizar su computador o su teléfono celular para acceder por un tiempo a sus redes sociales. El abuelo suele usar Facebook e Instagram para hablar con sus hijos y nietos que viven en Estados Unidos.



Con estas nuevas tecnologías, el hombre puede acortar la distancia y estar al tanto de sus seres queridos.

El hombre suele usar sus redes sociales para comunicarse con sus hijos y nietos. Foto: iStock

Escribe un blog

Reiko desde el año 2014 le dedica unos minutos a actualizar su blog. En este suele describir sus pensamientos, experiencias y sus conocimientos. Según su nieta Cribbs, esto lo ayuda a recordar el valor de ciertos aspectos de la vida.



Sin embargo, enfatizó que lo más importante no es la cantidad de palabras que pueda escribir, sino más bien el contenido y que él se sienta bien haciéndolo.



Crea arte

Uno de los proyectos que le apasiona y en el que trabaja todos los días, es hacer sus propios autorretratos de una forma muy minuciosa y cuidadosa para que quede lo mejor posible.



Más allá de dibujar, este momento lo aprovecha para reflexionar sobre lo que pasa por su cabeza y su corazón.

El abuelo suele pintar autorretratos. Foto: istock

Busca nuevos pasatiempos

Reizo siempre está buscando nuevos pasatiempos, por ejemplo, durante la pandemia empezó a cultivar un huerto inspirado en las flores y plantas que veía en sus paseos matutinos.



Además, por sugerencia de su mujer, empezó a tocar la flauta dulce, un instrumento musical de viento, pues pensó que podría ayudarle a tragar y respirar mejor.



“Nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Me encanta que mi abuelo mantenga una mentalidad abierta y aventurera, que busque siempre nuevas experiencias que alimenten su curiosidad, y que nunca tema fracasar”, comentó su nieta en el programa.

Duerme siestas

Como tiene unos días muy activos, el abuelo repone sus energías en distintos momentos del día. La primera siesta la suele tomar cerca de las 8:00 o 9:00 a.m. y tiene una duración aproximadamente de media hora.



En su opinión, estos espacios son los que han contribuido en gran parte a su longevidad.



El abuelo repone sus energías en distintos momentos del día. Foto: iStock

Disfruta de sus comidas favoritas

El anciano japonés suele ser muy riguroso con todo lo relacionado con la salud, sin embargo, en algunas ocasiones se permite disfrutar de sus comidas favoritas. En ese sentido, se da el gusto de comer carnes rojas, quesos, curry y diferentes tipos de verduras.



Aunque algunos estudios han advertido que la ingesta de estos alimentos puede contribuir al desarrollo de enfermedades, el japonés ha optado por mantener el equilibrio entre lo que consume por placer y lo saludable para su organismo.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

