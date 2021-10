¿Es real? Joven se casa con olla arrocera y cuatro días después se divorcia

Las imágenes de un hombre contrayendo matrimonio con una olla arrocera han circulado en redes sociales. Los internautas han hecho mofa de la particular situación que se presentó en Indonesia y se han preguntado si es verdad.



Khoirul Anam es un usuario de Facebook con más de 60 mil seguidores. Hace algunas semanas publicó unas fotografías donde se veía con un traje especial y acompañado de una olla arrocera. El utensilio de cocina tenía un velo de novia.

“Blanco, amoroso, obediente. No tengo mucho que decir, soy bueno cocinando…ideas. Sin ti mi arroz no se cocina”, escribió en el ‘post’ compartido 10 mil veces y que alcanzó cerca de 9 mil reacciones en la red.



Entre los más de mil comentarios, varios internautas lo criticaron. “Si no es un chiste, hazte revisar la cabeza”, “los que creen que esto es cierto, es una estupidez”, “qué clase de gente hay en este mundo y cuál es su gusto”, fueron algunas de las opiniones.

Las fotografías rápidamente llegaron a medios de Indonesia y se añadió otro hecho: Anam anunció su ‘divorcio’.

“Mi decisión es redonda…pesada de hecho, pero esta es la forma en que la tomo. No hay pareja perfecta”, mencionó en otra publicación.



Luego, el sujeto se enfocó en compartir los pantallazos de los diferentes medios locales e internacionales que habían replicado su historia. Y como todo parecía indicar se trataba de una broma del joven, de 29 años, quien trabaja como maestro de construcción.

“Ciertamente fue por entretenimiento. Pero lo hice con toda seriedad. Si puedes ver las imágenes, nadie en la ceremonia se burló tampoco. Cuando el contenido proviene del interior de cualquier país, el resultado es crudo, sin filtros y extraño”, mencionó en charla con el medio ‘Vice’.

No es la primera vez que se ‘viraliza’. Lo ha hecho con otros contenidos en tono de broma para salir de la rutina de su trabajo. Según reveló al medio citado, no gana dinero en las redes sociales, pero sí aprovecha para distraerse y compartir con sus amigos.



“La esperanza es que algún día, la gente vaya más allá de la conmoción por lo extraño de todo, se siente y se dé cuenta de que un trabajador de la construcción también puede producir contenido viral original y consistente”, concluyó.

