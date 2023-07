James Howard-Jones fue víctima de agresión por parte de otro joven la noche del 24 de abril de 2022 en Cheltenham, Inglaterra.



Tras una noche de fiesta, este joven fue golpeado en repetidas ocasiones por Ben Davies y, tras caer el suelo, se golpeó la cabeza y entró en estado de coma durante un año y tres meses.



Howard-Jones fue trasladado a un centro asistencial donde fue inducido en estado de coma y fue operado en varias ocasiones para ser mantenido con vida. Durante este periodo de tiempo fue declarado con muerte cerebral y los médicos le pidieron a su familia considerar la donación de órganos.



“Me hicieron preguntas que a ningún padre se le debería hacer nunca, como dejar que sus órganos sean sustraídos. Estuvimos de acuerdo en que esto debería hacerse y se estaban haciendo arreglos para la donación de trasplantes", dijo Neil Howard-Jones, padre del joven a Daily Mail.



Tras tomar la decisión de donar sus órganos, los médicos dieron una semana para que familiares y amigos le pudieran dar el último adiós a James. “Increíblemente, a pesar de lo que nos dijeron los expertos, James recuperó la conciencia. Inicialmente, solo podía hacer contacto visual y no podía moverse ni hablar".



La condición de James mejoró hasta que fue trasladado a un centro de rehabilitación, sin embargo, tuvo que ser hospitalizado en varias ocasiones por convulsiones. "No sabíamos si sobreviviría o no", dijo su padre.



El joven necesita ayuda para levantarse de la cama e ir al baño, de igual forma puede utilizar la silla de ruedas un par de horas al día, pero esta le causa un gran nivel de fatiga. su familia cree que el daño cerebral de James será a largo plazo y que "requerirá un nivel de cuidado por el resto de su vida".

¿Qué se sabe sobre su agresor?



Su atacante, Ben Davies, de 24 años, fue arrestado el 8 de mayo de 2022. En su dispositivo móvil se encontraron varias búsquedas en internet y un intercambio de mensajes en el que el agresor intentaba establecer el tipo de pena que podría cumplir.



Actualmente Davies se encuentra condenado a dos años y cuatro meses de prisión tras haber admitido su culpa.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL