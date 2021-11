'Me dormí con 22 y desperté con 58': hombre que estuvo 35 años en coma

¿Se imagina acostarse a dormir y levantarse 35 años después?.



Aunque muchas cosas cambien en ese periodo de tiempo, para usted solo sería un parpadeo.



Esa es la historia de Manel Monteagudo, un hombre, de 58 años, quien cayó en coma después de un accidente.

En los años 70 no existía el internet ni las redes sociales ni los celulares inteligentes. Las dinámicas y formas de vida han cambiado radicalmente y Manel las vivió de golpe.



Prácticamente despertó de su letargo en un mundo nuevo.

¿Cómo sucedió el accidente?

Manel era un electricista naval que con “21 años, decidió emigrar a Alemania para enrolarse en la marina. Desde allí partió en un barco alemán con destino a Irak para ejercer de electricista. Sin embargo, una tragedia en el puerto de Basora le cambió la vida para siempre”, publicó ‘La Vanguardia’.



En 1979, el joven subió una escalera a seis metros de altura, perdió el equilibrio y cayó. El golpe en la cabeza fue tan fuerte que quedó en estado vegetativo durante décadas.

Manel Monteagudo era de Noia, España, pero en ese momento se encontraba en Irak.

Así que fue hospitalizado en el país durante más de un año y luego fue llevado al hospital Modelo, de la ciudad de Coruña.



La contundencia del escabroso accidente tuvo un dictamen igual de desesperanzador: él podía nunca despertar. Ante la imposibilidad de cualquier terapia conocida para ayudarlo a levantarse, para darle una mano si quiera para despertar, los médicos decidieron darle salida.



Conchi, una enfermera que era novia de Manel en aquel entonces, se encargó de él sin importar el pronóstico. Lo llevó a casa a la espera de que despertase.



Ella estuvo a la expectativa durante 35 largos años.

El milagro

El 15 de octubre de 2014, Manel Monteagudo despertó.



Y, pese a la emoción de sus seres queridos por el milagro que había sucedido frente a sus ojos, Manel cayó en un estado de shock.



Él no podía creer que habían pasado tantos años.



Según ‘La Vanguardia’, “se despertó pensando que tenía 22 años, que seguía en Irak y descubrió que en realidad tenía 58 años y había pasado casi toda su vida en estado vegetativo”.



Y no era para menos: Manel ‘cerró los ojos’ cuando, por ejemplo, aún estaba en pie el muro de Berlín, en Alemania; la Guerra Fría aún se disputaba tanto en la Tierra como en el espacio y en cada uno de los continentes; la Unión Soviética todavía existía y aún no se hablaba de aquel supuesto ‘Fin de la historia’ a raíz de la división geopolítica desde principios de los 90.



Tan solo tres años después de su accidente, el país de Manel fue la sede del Mundial de fútbol. Y, sin saber si él era fanático del deporte o no, la certeza es que se perdió el triunfo de ‘La Roja’ en la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.



Esos 35 años, que de por sí son una cantidad abismal, tuvieron una serie de impactantes transformaciones mundiales en las que no hay cómo pedir ‘cinco minutitos más’.

‘Viví un viaje repentino al futuro’: la experiencia al despertar

Manel compartió, el pasado 9 de noviembre, su experiencia en el noticiero español ‘La hora de la 1’.



Según relató, la primera vez que se vio dijo: "No, este no soy yo, este es un viejo, yo tengo 22 años".



Todos los años que estuvo sobre la cama y en completa quietud hicieron que el cuerpo de Manel olvidara caminar, comer y otras acciones básicas.

“A la recuperación física, que fue muy dura, hay que añadirle que viví un viaje repentino al futuro. Yo no sabía lo que era Internet, no había manejado un ordenador en mi vida”, confesó.



"Lo único que lamento es la muerte de mi padre, cuando desperté ya estaba muerto y eso fue muy impactante para mí. Me dio mucha tristeza".



Sin embargo, supo seguir. Y eso ha hecho hasta la actualidad.



Esta historia ha conmovido a más de un internauta.



En redes sociales, desde que se conoció la existencia del hombre que despertó 35 años después, se ha admirado la dedicación de Conchi y la superación de Manel para enfrentarse al cambio que trajo el repentino accidente.



Han pasado siete años desde su despertar y, aunque está medianamente adaptado a los nuevos tiempos, el mundo podría volver a cambiar en menos tiempo del esperado.

