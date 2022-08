Regresó #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darle un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma. Conozca esta nueva historia.

Sin haber sido mujeriego, viví la época del colegio y universidad divirtiéndome y saliendo con varias mujeres. Mis noviazgos no duraban mucho: ya sea porque me terminaban o porque lo hacía yo, siempre pensando que esa no era la mujer de mi vida.



Ya después de mi etapa universitaria y haber terminado un posgrado en el exterior, de alguna forma, siento que uno se vuelve más atractivo para las mujeres. Trabajé siempre en multinacionales y era más bien un soltero que ganaba bien y se divertía.

Pasos a ciegas

A los 26 años un amigo me propuso una cita a ciegas, en la cual conocí a una muchacha que me impactó positivamente desde el momento en que la vi. Esa cita fue el inicio de varios problemas y, también, gracias a ella, la vida me dio señales de que debemos aprender a analizar a tiempo.



Lamentablemente, la juventud y el deseo de conocer la ‘media naranja’ nos enceguece. Dejamos pasar detalles del otro que cobran relevancia más tarde. Ese fue el caso de aquella mujer, bella, algo baja de estatura, hermosos ojos, buena bailadora y de educación y conversación intachable.

'Una mujer bella, algo baja de estatura, hermosos ojos, buena bailadora y de educación y conversación intachable'. Foto: iStock

Nos encontramos en un bar. Hablamos, bailamos -bien pegaditos-, nuestras miradas decían: ‘Tú eres la pareja que siempre buscaba’. Era una cita a ciegas exitosa. Pero, como en el grupo de amigos que nos acompañaba nadie se quedaba atrás en el baile, uno de ellos la sacó a la pista y terminaron besándose apasionadamente.

Después de todos los pensamientos que habían rondado mi cabeza, ¡se besó con uno de mis amigos! Al final de la jornada, la dejé en su casa y le indiqué la desilusión de lo que pasó, me despedí de lejos y dije ‘bueno, hasta nunca’. Ella quedó sorprendida.



A los tres días me llamó y me invitó a desayunar para aclarar lo ocurrido. Fui no muy convencido. Sin embargo, acepté su perdón y me hizo creer rápidamente que era el hombre para ella. Ahí empezó un noviazgo de más de un año.

(Puede leer: ‘Mi mejor amigo salió de la 'friendzone' y se convirtió en un pésimo novio’).

¿Un pasado superado?

Durante ese tiempo muchas cosas empezaron a florecer. Lo primero y lo más importante fue que uno de sus familiares, al saber que oficialmente ya éramos novios, se reunió conmigo y me enfatizó que debería ser consciente que ella había sufrido anorexia y bulimia desde la época de bachillerato. Prefería que lo supiera para no tener sorpresas luego.

El tema lo hablé abiertamente con mi novia. Incluso me prestó mucha literatura que me devoré y empecé a considerarme un erudito. Me contó que cayó en los trastornos cuando era adolescente por la presión de su familia; le decían ‘no coma porque se engorda’. Habían pasado más de seis años, así que decía haberlo superado tras terapias psicológicas. Pero el problema estaba ahí.



Seguí saliendo con ella a sabiendas de este punto. Eso explicó muchas cosas: su forma de comer, qué quería, qué rechazaba. Era una experta en repartir la comida por todo el plato y de hacer creer que comía, pero siempre dejaba algo servido.

Facebook Twitter Linkedin

'Habían pasado más de seis años, así que decía haberlo superado tras terapias psicológicas. Pero el problema estaba ahí'. Foto: iStock

Con el tiempo el asunto empezó a volverse incómodo. Ya no salíamos a cualquier restaurante. Muchas veces pedía platos costosos que ni probaba. El bolsillo me dolía y además tenía el remordimiento de botar los alimentos. El mercado en mi casa empezó a girar alrededor de su menú, el cual podemos resumirlo en queso y pera.

Oídos sordos

Mi mamá trabajó toda su vida en el sector de la salud y nunca le hizo gracia el pasado de ella. ‘Piénselo bien porque estas personas cargan encima muchos problemas’, me decía. Yo, creyendo que me las sabía todas, le respondía que ya era consciente. Se preocupaba más cuando íbamos a la casa y veía los hábitos que tenía.

(No deje de leer: Un conductor borracho me arrebató al amor de mi vida).

Me respetaba el noviazgo, pero siempre me mandaba mensajes de alerta -más para que yo abriera los ojos que pare decirme que esa mujer no me convenía-. No le hacía caso. Eso sí, algo de sus advertencias siempre quedaba en mi mente.



Otra de sus características estaba en su carácter dominante y fuerte -mis amigos la llamaban ‘la chiquita brava’-. Eso llevó a algunos encuentros desagradables. Sin embargo, no había nada como un fuerte beso, un perdón y un ‘no vuelve a pasar’ para arreglar todo.

Mi madre seguía insistiendo en poner sus alarmas. Conocía varios médicos y nutricionistas que habían trabajado con personas así y sus preocupaciones aparecían ante el mensaje común de todos del complejo mundo interior que cargaban dentro. Seguí ignorándola. Una vez más el mensajito me quedó sonando.

Mis amigos de toda la vida se alejaban de mí. Ya no había salidas en grupo tan seguidas, evitaban mucho estar con nosotros, solo salían conmigo cuando iba solo.

Facebook Twitter Linkedin

'Hacía mala cara y todo el mundo se daba cuenta'. Foto: iStock

- Salgamos con amigos -le proponía.



- ¿Por qué salimos con ellos? ¿Por qué no salimos los dos? -me reclamaba.

Si nos reuníamos con ellos, hacíamos chistes, hablábamos, había problemas porque decía que yo no le dirigía la palabra. Hacía mala cara y todo el mundo se daba cuenta. Vi su carácter dominante. Era celosa por verme, compartir con otros y no estar 100 % para ella.

El anillo devuelto

Al año de noviazgo, me autoconvencí de que era el momento de sentar cabeza y dar el siguiente paso. Busqué cuidadosamente un anillo de diamantes y esperé el momento apropiado para pedirle matrimonio. Mi consejero interior, llamémoslo mi ‘ángel de la guarda’, me seguía levantando alarmas. Tal vez la presión de ver a mis amigos y exnovias ya casadas me decía que era el momento mientras ignoraba las alarmas de toda mi familia. ‘No te conviene, mira cómo es’, aseguraban.

(Le recomendamos: ‘Me casé por despecho, pero aún sigo enamorado de mi exnovia’).

Y llegó el día de la propuesta. Obviamente, elegí el restaurante de lujo adecuado, con reserva anticipada -había que seguir impresionando- y le entregué mi propuesta y el anillo de unos ocho millones de pesos. A pesar de mis dudas, esperaba que ya con el sí, que me lo dio muy rápido, mis temores bajaran.



El primer campanazo sonó cuando me solicitó si podía mandar a rehacer la argolla a una que le gustaba mucho. Por mi ingenuidad en ese momento dije que sí, pero fue cambiando cuando vi la transformación total del anillo. El golpe llegó cuando me trajo la factura; me tocó pagar más por chispas de diamante que le mandó poner.

Facebook Twitter Linkedin

'A pesar de mis dudas, esperaba que ya con el sí, que me lo dio muy rápido, mis temores bajaran'. Foto: iStock

Cuando comenté esto con amigos y familiares, ¡había que ver la expresión en sus rostros! Entendí que no era algo normal.

Un seguro que trajo inseguridad

Como buen católico, tomé el curso prematrimonial unos cuatro meses antes de nuestra llegada al altar. Para mí, el matrimonio es para toda la vida, siguiendo el ejemplo de mis padres y abuelos. Y lo hice con la estrategia de ver qué temas podían florecer, pues esa vocecita interior siguió hablando.



Del curso no salió nada especial, sino más bien con el tiempo me di cuenta de que la habilidad grande de mi novia por evadir temas importantes, que en ese momento pasé con la excusa de estar enamorado. Otra alarma se prendió cuando se tocó el tema del dinero.

Sin haberlo dicho, vi a una mujer que demandaba un estándar de vida que no sentí que lo quisiera luchar en pareja, lo exigía. Parecía ser un requisito de ‘yo merezco la misma vida que mis padres me han dado’, en vez de buscarlo juntos en las buenas como en las malas.



A medida que la fecha del matrimonio se acercaba, las alarmas sonaban cada vez más fuerte. La más grande se dio cuando compré un paquete de seguros, en el que incluía algunas entidades que nos prestarían un mejor servicio de salud. No me decidí por el paquete más costoso, preferí otro.

(Siga leyendo: Encontré al hombre soñado en Tinder y resultó ser un estafador).

- Ya tenemos seguro de salud. Lo hice pensando en el futuro, uno nunca sabe. Lo único fue que no compré el más caro que tenía una entidad de la ciudad, pero incluye otras excelentes -le comenté feliz la noticia.

- ¡Tan tacaño! Merezco siempre lo mejor. ¿Cómo te pones a ahorrar en semejantes cosas? -contestó al principio.

Facebook Twitter Linkedin

'Me di cuenta que había ‘dos yo’: el que se portaba de una forma con ella y el verdadero que aparecía cuando no estaba a su lado'. Foto: iStock

Su reacción dejó una mancha difícil de quitar y fue una de las primeras causantes de terminar el noviazgo. Nunca en mi vida me habían vaciado tanto como esa vez. Un regaño que duró cerca de 20 minutos, en los cuales poco hablé y terminé recibiendo todo tipo de reprimendas.



Afectó mi autoestima. Me di cuenta que había ‘dos yo’: el que se portaba de una forma con ella y el verdadero que aparecía cuando no estaba a su lado. Con este último me sentía mejor. No podía hablar de lo que ocurría, ni pedir que buscara asesoría, pues recibía regaños.

¿La culpa de por vida?

El tema del anillo y del seguro de salud trascendió con mi familia. El ‘no te conviene’ retumbaba en mis oídos. La fecha límite al matrimonio ya estaba cerca; no podía dilatarlo más.



Mi madre resolvió hablar con una nutricionista conocida, quien a la vez le recomendó que fuera a verme con un médico amigo especializado en anorexia y bulimia. Amablemente, este doctor me regaló un par de horas de su tiempo. Me explicó con detalles cómo son; el médico me dijo que en su carácter son posesivas y celosas.

Facebook Twitter Linkedin

'Si usted quiere seguir, aténgase a eso', me dijo el médico. Foto: iStock

- ¿Qué puedo esperar si me caso con ella? -le cuestioné luego de contarle todo lo que sucedía -que por cierto no lo sorprendió-.



- Usted siempre va a ser culpable de terceras cosas -sentenció.



- ¿Cómo así? No lo entiendo.

- Si llega tarde a la casa porque estaba lloviendo y había trancón, ella va a pensar ‘¿con quién se fue?’ Si se le pincha la llanta del carro, dirá ‘claro, le pasó por la tacañería y por no comprar unas mejores’ -me dijo- Si usted quiere seguir, aténgase a eso.

Entre las pesadillas y la realidad

Siempre he trabajado con mujeres, pero nunca me enredé. Ella les tenía celos. Faltando pocas semanas para el matrimonio, me armó el show por viajar con una compañera a atender un asunto laboral. Fui muy profesional y correcto en este sentido, no había razón para despertar algo que nunca existió.

(Puede leer: Mi esposo no sabe que mi segundo hijo no es de él).

Lo que me faltaba: que me jodiera el trabajo también. Mi temor era que me llegara a hacer un show más grande en frente de mis compañeros. Ese día dije ‘esta no le juego’.

Ya faltaba poco para la fecha del matrimonio. Me soñaba hasta que la dejaba plantada en el altar. ¡Qué pesadillas! Recuerdo que por esos días me presionaba para repartir las tarjetas de invitación. Ahí decidí terminar todo. Al no existir tarjetas entregadas nos evitábamos dar explicaciones. Tomando valor, pero ya muy decidido, rompí el compromiso. Su reacción fue de tristeza, sorpresa y amargura.

Me devolvió el anillo y me sacó de su casa. Me fui, reconozco, con un trago amargo, pero con una sensación de alivio que compensó todo. Mi decisión de un matrimonio para toda la vida seguía intacta y además de sentir la libertad de ser como era yo, de sentir orgullo de presentarla a mis amigos y familiares y no de sentir que me avergonzaba de lo que ella en su tímido exterior mostraba. Era clave.

Ella entró a terapias, gracias a las cuales superó las debilidades. Reconoció todos sus errores y quiso volver. Pero mi respuesta fue un no.

Rehacer el camino del amor

El tiempo todo lo cura. Meses después conocí a mi ‘media naranja’. Hoy día cumplimos más de 20 años de casados en un vínculo estable; nuestros hijos ya son grandes.



Ella también encontró a su pareja. Sé que se casó y debe estar feliz. Fue muy duro todo esto, pero en el fondo fue positivo porque ella supo enfrentarlo y tomó las medidas para que no volviera a pasar.

Facebook Twitter Linkedin

Decir ‘el amor todo lo puede’ nos lleva a muchos errores. Me faltó valor antes para haber terminado'. Foto: iStock

Muchas conclusiones se pueden sacar de esta experiencia. El noviazgo es para conocer a la persona en sus raíces y entender los ‘mases y los menos’. Tenemos que usar ese tiempo para ver las cosas como son y no justificar todo por el amor. Decir ‘el amor todo lo puede’ nos lleva a muchos errores. Me faltó valor antes para haber terminado.

Hay que hablar abiertamente de los temas. En caso de dudas, consulte con profesionales de distintas áreas: médicos, psicólogos, sexólogos, psiquiatras, sacerdotes, etc. Lea e infórmese. Tómese el tiempo. Y, por último, confíe en sus instintos.



Hay que tener el valor de tomar decisiones radicales que en algún momento son las que van a afectar su vida. De eso trata esto, de su propia vida y la vida de los que lo rodean.

