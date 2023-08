Un hombre procedente de los Estados Unidos ha revelado el método que le ha permitido obtener considerables ingresos financieros con una inversión mínima de tiempo en el trabajo.



Según lo expresado al medio 'CNBC Make It', mediante la dedicación de tan solo 30 minutos diarios a su empresa, el hombre ha logrado generar ganancias que superan los $38 mil dólares al mes, lo que vendría siendo más de $122 millones de pesos colombianos.

Se trata de JP Mancini II, un individuo de 32 años, que en la búsqueda de tener un estilo de vida lujoso, decidió dar un giro audaz en su camino financiero.



Inspirado por la posibilidad de generar ganancias significativas, Mancini tomó la decisión de convertir su pasión en una fuente de ingresos, alquilando sus dos barcos de lujo que se encuentran en las pintorescas costas de Key West, Florida, Estados Unidos.

El ciudadano estadounidense logró asegurar 11 reservaciones en el transcurso de tan solo sus primeros 30 días, y en el mes siguiente, esa cantidad se multiplicó por dos.

Ha logrado generar ganancias que superan los 38 mil dólares al mes: ¿cómo empezó todo?

Para iniciar, JP Mancini II dio sus primeros pasos al promocionar su servicio de alquiler de barcos en plataformas de arrendamiento, como GetMyBoat. Además, adquirió una segunda embarcación de dimensiones más reducidas con el propósito de ofrecerla en alquiler en Hampton, Virginia, su ubicación actual.

Según registros examinados por el medio de comunicación CNBC, en la actualidad, los dos barcos generan un promedio mensual de alrededor de $38.800 dólares.

Durante el lapso de 30 minutos que el hombre invierte en su labor, su enfoque está en la gestión de las reservas y en garantizar la disponibilidad de capitanes, a los cuales se contrata por separado por parte de los arrendatarios.

En 2022, JP Mancini II ganó 190 mil dólares gracias a su negocio

En el año 2022, Mancini logró una ganancia de $190 mil dólares a través de su emprendimiento. Según compartió, a pesar de que esta cifra es $100 mil dólares menor a lo que solía ganar en su trabajo previo en una agencia automotriz, está trabajando considerablemente menos.

En lugar de destinar las ganancias para saldar la deuda de medio millón de dólares que tiene por sus barcos, el hombre tiene la intención de reinvertir el dinero en la adquisición de más embarcaciones.

"Me preocupo por las personas y me preocupo por sus experiencias", dijo al medio mencionado. "Cuando comencé en ventas, me dije a mí mismo que quería ser todo lo contrario a lo que la gente odia de los vendedores y los concesionarios de automóviles".

Al mismo tiempo, tenía el deseo de establecer un estilo de vida lujoso que le permitiera disfrutar de más tiempo libre para otras ocupaciones. Al contar con conocidos que poseían embarcaciones, optó por llevar a cabo una investigación preliminar.

32-year-old brings in $39,000 a month renting his 2 boats to strangers—and only works 30 minutes a day. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/HpX143iaQD — CNBC (@CNBC) January 26, 2023

¿Cuándo compró su primer bote?

En el año 2020, adquirió una embarcación Axopar por un valor de $170 mil dólares, haciendo un depósito inicial de $1.700 dólares. Luego, creó un sitio web destinado a alquilar el barco y empleó Google Ads para atraer a potenciales clientes, permitiéndole así cubrir los pagos mensuales.

Después, en el siguiente año, eligió un modelo más amplio. Vendió su primera embarcación y adquirió una de $400 mil dólares.



En 2021, abandonó su trabajo y, dos meses después, registró su barco en las plataformas Boatsetter y GetMyBoat. En mayo, adquirió una segunda embarcación mediante un préstamo de $150 mil dólares que cubrió la mitad del precio.



Entre ambos préstamos, Mancini confirma que paga seis mil dólares mensuales. Ahora, tiene la esperanza de que reinvertir las ganancias le permita superar las tasas de interés de estos préstamos.

¿Cuánto es el costo de cada viaje?

Según su relato, cobra una tarifa entre $799 y $1.899 dólares por viajes de dos a ocho horas, excluyendo el costo del combustible y la gratificación. Además, los arrendatarios deben reservar un capitán, usualmente seleccionado de las opciones proporcionadas por Mancini o las plataformas de alquiler.

"Hay una razón por la cual la gente paga por el Ritz Carlton cuando hay un Motel 6 en la calle por $39 dólares por noche”, indica. “Se trata de la experiencia”, añade el hombre.

Los capitanes, remunerados por los clientes, asumen el mantenimiento y la limpieza del barco. Las plataformas de alquiler se ocupan de la publicidad y el seguro a cambio de una tarifa.



El empresario ahora busca obtener financiamiento para un tercer barco y buscar a alguien para gestionar su negocio. A largo plazo, tiene el objetivo de contar con una flota de cuatro embarcaciones.

“No me gusta gastar ningún ingreso ganado. Lo uso para desarrollar otras inversiones”, expresa. "Esa es toda la razón por la que comencé a fletar en primer lugar. No podía someterme a los costos de los barcos de lujo, así que encontré una manera de que me devolvieran el dinero", señaló.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

