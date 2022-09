Además de la agresión verbal q ya mostré, acá se incluye la violencia física. La escupe y la patea a la q era mi vecina del 2B: una mina super buena y tranquila q no jodía nadie. Laburaba todo el día y no estaba nunca; no tenía nenes,ni invitaba gente,ni nada q pudiera molestarle pic.twitter.com/qZV5mxnGjC