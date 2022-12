Este 26 de diciembre, una nueva denuncia se conoció en la ciudad de Medellín: un taxista amenazó a un conductor e intentó agredirlo con una botella cuando le golpeó su espejo retrovisor.

De acuerdo con las declaraciones del hombre que fue intimidado, el taxista frenó en seco y él logró esquivarlo; sin embargo, su reacción no fue del todo rápida, por lo que alcanzó a golpear el espejo del lado izquierdo.



El hecho ocurrió sobre la 33, una avenida que se caracteriza por el alto flujo de carros que transitan.



En el video se evidencia que el hombre, con el taxi de placas EQS 696, enfurecido, decide ‘despicar’ una botella de vidrio y amenaza al otro conductor. Incluso, intenta abrir la puerta del carro. Sin embargo, su acción es frustrada porque tiene seguro.

(Siga leyendo: El niño promesa del fútbol que necesita un techo para pasar sus noches)

“¿Qué me hubiera hecho si yo no tuviera el seguro de la puerta o me hubiera bajado en ese momento?”, publicó ‘Denuncias Antioquia’, cuenta de Twitter que difundió el hecho.



La publicación con el video del momento tiene miles de reacciones, pues la intolerancia en las vías ha desatado muchas tragedias y el aumento en este año ha sido considerable.

Este señor frenó en seco en la 33 y tuve que esquivarlo pero le alcancé a pegar al retrovisor. Esta fue su reacción…

Qué me hubiera hecho si yo no tuviera el seguro de la puerta o me hubiera bajado en ese momento? pic.twitter.com/YGPcIueU96 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) December 26, 2022

Más noticias

Hombre le prendió fuego a carro mezclador 'por hacer ruido', según testigos

Alcalde Daniel Quintero rechaza acto de racismo en centro comercial de Medellín

Mujeres podrán prestar servicio militar voluntario desde el 2023

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias