Demandó a bar por 'dejarlo emborrachar' y recibió millonaria indemnización

Un hombre de Andrews, Texas, en EE. UU., demandó a un popular restaurante-bar de la zona porque consideró que el establecimiento fue "negligente al servirle alcohol en exceso", provocando que se embriagara y discutiera con otro sujeto.



De acuerdo con el medio estadounidense 'Chron', los hechos se presentaron el 21 de mayo de 2019, cuando Daniel Rawls se emborrachó y tuvo un altercado con otro cliente en el parqueadero del lugar, quien también estaba en alto estado de alicoramiento, según la demanda.



(De interés: Los terribles y sangrientos actos por los que se le teme al régimen Talibán).

Durante la pelea, Rawls cayó y resultó con una herida en la cabeza, por lo que en la demanda responsabilizó a los empleados del restaurante-bar de emborracharlo a él y al otro sujeto y de no impedir la confrontación. Además, alega que el establecimiento no llamó oportunamente a la ambulancia cuando lo vieron herido.



(Lea también: Video: ladrón se cae de su silla de ruedas, lo ayudan y sigue robando).



La demanda también asegura que el personal no había sido capacitado para detectar cuando un cliente había bebido en exceso y, por otro lado, destaca que en el parqueadero había "obstáculos que representaban un peligro de tropiezo o caída para los clientes intoxicados".



(Siga leyendo: 'Influencer' y narcotraficante: capturan a joven de 19 años en Brasil).



Dos años después de los hechos, un tribunal de Texas le dio la razón a Rawls, quien deberá recibir 5.5 millones de dólares de indemnización. Cabe destacar que, aunque el restaurante no asistió a la audiencia ni respondió ante las acusaciones del demandante, tiene 30 días para apelar la sentencia.

Más noticias

‘Fue para nada’: veterano que perdió sus piernas en Afganistán



Cardenal antivacunas, hospitalizado por covid-19 y conectado a ventilador



Tendencias EL TIEMPO