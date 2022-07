Una emotiva historia se dio a conocer recientemente en Arizona, Estados Unidos. Una madre perdió su cabello mientras se sometía a un tratamiento de radiación para un tumor cerebral, por lo que su hijo se dejó crecer el suyo y lo convirtió en una peluca.



Melanie Shaha, madre de seis hijos, dijo al medio ‘Today’ que los médicos descubrieron por primera vez su tumor cerebral benigno de la hipófisis en el año 2003.



La mujer se sometió a una cirugía para extirpar el tumor, que creció hasta llegar al tamaño de una ciruela según señala este mismo medio, sin embargo, en 2006 se sometió a un segundo procedimiento ya que el tumor persistía.



Fue en 2017, cuando el tumor regresó por tercera vez y entonces fue inevitable pasar por un proceso de radioterapia.



El Instituto Nacional del Cáncer dijo que la radioterapia podría causar pérdida de cabello en la parte del cuerpo que se está tratando.

Por aquel entonces, su hijo de 27 años, Matt Shaha, hizo una broma que despertó una idea durante un almuerzo familiar.



"Dije: '¿Por qué no me dejo crecer el pelo para hacerte una peluca?'" Más adelante recordó que en ese momento no se estaba dejando crecer el pelo porque la universidad a la que asistía tenía reglas estrictas sobre la longitud del cabello.



Aunque Melanie inicialmente no quería aceptar a su hijo su oferta, él persistió y se dejó crecer 30 cm de pelo a finales de marzo de este año, esto habría sucedido en el transcurso de dos años y medios aproximadamente.

Con la ayuda de sus compañeros de trabajo, Matt cortó su larga melena en marzo de este año.



Luego, enviaron el cabello a ‘Compassionate Creations’ en Newport Beach, California, en donde se armó una peluca cosida a mano. El precio total de la peluca se estima en 2 mil dólares, de acuerdo a un medio local.



"El color es espectacular. La cortamos y peinamos con una peluquería", dijo Melanie.



"Es una obviedad", dijo Matt a otro medio, señalando que su madre fue quien “me dio el pelo en primer lugar".

