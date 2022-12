El 'Hombre de Taured', un país que al parecer nunca existió, cuenta la leyenda de un viajero en el tiempo que fue visto en el siglo XX en Japón.



Todo comenzó entre el año 1950 y 1954, cuando un hombre elegante y con barba que se acercaba a un aeropuerto de Tokio, Japón, fue detenido por las autoridades del lugar para que les mostrara su pasaporte.

(Siga leyendo: La historia real y trágica de la famosa Mata Hari).

Al observar el documento los policías notaron algo extraño, ya que a pesar de que tuviera sellos que indicaban que el hombre había viajado a otros países, en la descripción del pasaporte decía que él era de Taured, un país del cual, las autoridades no sabían nada.



Los policías, sorprendidos por el caso, indagaron al hombre para que dijera su verdadero país de procedencia. Él se molestó y, aunque ellos no le creían, seguía respondiendo que venía de Taured.



Debido a que el sujeto sabía hablar francés y japonés, los policías creyeron que era europeo. Sin embargo, esa no fue una razón por la cual no dejaran de dudar sobre él. Además, mostró su licencia de conducir, que pertenecía al mismo lugar. De hecho, explicó que Taured tenía 1.000 años de existencia y estaba ubicado entre España y Francia.

El hombre de taured junto con todas sus pertenencias se había esfumado de una habitación en el piso N°15, donde la única salida era una ventana que daba a la calle. pic.twitter.com/uCaNWi4lsT — 23 (@MatySwag23) January 5, 2022

El hombre estaba en Tokio, porque venía de Taured a hacer negocios con una compañía japonesa y a hospedarse en un hotel. Sin embargo, cuando los oficiales investigaron el sitio, se dieron cuenta de que la empresa no lo tenía registrado, ni tampoco la residencia, así que confiscaron sus papeles.

(También lea: El espía soviético reclutado en Bogotá que reveló grandes secretos de la URSS).

Los oficiales lo llevaron a un hotel, en donde lo vigilaron durante días. Sin embargo, tiempo después desapareció.



Algo curioso fue que, cuando las autoridades ingresaron a la habitación, las camas estaban muy bien tendidas y los baños se encontraban limpios, como si nadie los hubiera utilizado. Además, el hombre se ubicó en el sexto piso, por lo tanto, era muy extraño que hubiera podido desaparecer.

Libros en los que se menciona al 'Hombre de Taured'

La leyenda del 'Hombre de Taured' fue mencionada por primera vez en el libro publicado en 1960 'El retorno de los brujos', de Jacques Berguier y Lous Pauwels, dos investigadores ocultistas que hablaban de temas como la alquimia, las civilizaciones perdidas y el misterio.



En el libro apareció el nombre del Taured, un país inexistente, razón suficiente para que un hombre que provenía de ahí fuera detenido por las autoridades, solo que en el libro aparecía con el nombre 'Tuared'.

Otro texto que habló sobre esta historia fue 'El directorio de las posibilidades', publicado en 1981 y escrito por Jhon Grant, que quiso dar a conocer una lista sobre personajes que aparecieron en el tiempo sin ninguna explicación y que al autor le generaban mucha curiosidad, detalló el portal de literatura 'Digital books'.

Noticias sobre el 'Hombre de Taured'

Al parecer, por fantástica que parezca la historia, sí tiene algo de real. En 1960, un hombre llamado John Allen Zegrus, quien fue arrestado después de ingresar a Japón con un pasaporte falso, fue tomado como ejemplo por parte del ministro Robert Matthew en la cámara de los comunes de Inglaterra para tomar medidas sobre la seguridad de los aeropuertos.



Todo esto lo dijo el político para que los policías de los aeropuertos se aseguraran de que los países de donde provenían los extranjeros fueran reales, solo que en el discurso Matthew llamó al lugar 'Taurid'.

Gracias a ello, el diario 'The province' de Canadá publicó una noticia en el mismo año, aclarando que Jhon Allen había inventado la historia para poder viajar por el mundo sin ningún problema. De hecho, según la investigación, el hombre había creado un país nuevo, con su propio lenguaje. Para convencer a las autoridades de todos los lugares que visitó, les decía que era un agente de la CIA 'La Agencia Central de Inteligencia' de los Estados Unidos.

“John afirmó ser un etíope naturalizado y un agente de inteligencia del coronel Nasser”, indicó el diario canadiense.

(Además: ‘La gran estafa’: el engaño con diamantes que casi colapsa economía de EE. UU).

Algunos medios japoneses informaron que, de 1960 a 1961, Jhon había sido enviado a la cárcel por haber ingresado a Tokio con documentos falsos e identidades que él mismo inventó, además de haberse hecho pasar por un miembro de la CIA y el FBI, dos instituciones norteamericanas.



Sin embargo, meses después de estar en las cárceles de Tokio, fue llevado a Taiwán, lugar que visitó varias veces, según lo registró su pasaporte.

Cuando estaba en su última audiencia en 1961, se quitó la vida y evitó aclarar de una vez por todas su identidad.

(Lea: La tacaña mujer más rica del mundo: iba al médico de caridad y no compraba jabón).

El rostro del hombre fue la portada de muchos periódicos de la época que hablaron sobre la noticia y, a pesar de que fue tendencia en su momento, el origen de Jhon sigue siendo todo un misterio.



Un lugar que se parece, al menos en cuanto a escritura, a Taured puede ser Tuareg, un pueblo de África que sí existe y posiblemente Jhon visitó.

También puede leer:

El mayor estafador: el 'fino' delincuente que vendió la torre Eiffel dos veces

De tierna maestra a adoctrinar al Estado Islámico: 'Es un monstruo'

Quién era María Berenice, la monja colombiana beatificada por el Papa

¡19 centímetros! Particular vida de hombre con la nariz más larga de la historia

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Tendencias EL TIEMPO