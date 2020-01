¡Nunca es tarde! El hombre de 81 años que terminó la universidad

Way Bandy dejó sus estudios en 1957 por amor. Se retiró de la universidad para casarse con Nancy, su actual esposa, y dedicarse a la familia que quería formar junto a ella -decisión que, por supuesto- sorprendió y no agradó del todo a sus padres, quienes consideraron la idea como precipitada, mientras que para Bandy, no había tiempo que perder.



"Cuando les dije a mis padres que quería casarme, me dijeron: '¿No puedes esperar hasta que termines la universidad?' Y yo dije: 'Bueno, demonios, no'. Porque a esa edad crees que lo sabes todo" dijo el hombre en una entrevista para la Universidad de St. Petersburg en Florida.

Bandy no solo dejó atrás sus estudios, también su vida en Alabama -la tierra donde nació- para comenzar de nuevo junto a su esposa en San Petersburgo, Florida, destino elegido para ser el hogar de su familia.



Pero antes de marcharse, le prometió a sus padres que retomaría la universidad. Su madre era la más interesada en que graduara, así lo aseguró Bandy en entrevista con 'God Morning America'. "Las dos cosas más importantes son tu salud y tu palabra de honor. Quiero tu palabra de honor de que algún día regresarás y obtendrás un título" le decía.



Y aunque nunca olvidó su promesa, una vez en Florida se dedicó de lleno a sus tres hijos; dos hombres y una mujer. Además trabajó durante mucho tiempo en el sector aeroespacial y, gracias a ello, logró que sus hijos asistieran a la universidad, al tiempo que él tomaba diferentes cursos en varias instituciones educativas de EE. UU.



En 2019, a sus 81 años, Bandy decidió finalmente cumplir la promesa que hizo a su madre, quien murió en 2003, así que se dirigió hasta la Universidad del Sur de Florida San Petesburgo y reunió todos los documentos necesarios para empezar a estudiar.



En julio de ese mismo año se reunió con la asesora académica Julie Harding, quien tras analizar su historial académico encontró el grado en el que encajaba Bandy y el número de clases que necesitaba.



"Way había tomado clases de vez en cuando en el Sistema USF y otras instituciones durante muchos años, por lo que tuvimos que armar un rompecabezas de qué cursos había tomado hace décadas y dónde encajaba todo en nuestro plan de estudios hoy", explicó la asesora en el portal de la universidad.

Después de reunirse varios asesores académicos y recibir un poco de ayuda de la Universidad del Sur de Florida Tampa, encontraron que a Bandy solo le hacía falta una clase y con la que finalmente obtendría un título universitario.



"No tenía idea de cuántos créditos necesitaba para un título, no me di cuenta de que estaba tan cerca debido a las diferentes clases repartidas en tantos años y escuelas" aseguró Bandy, quien finalmente se inscribió en el curso de ambientes de humedales.



De esta manera el pasado mes de diciembre consiguió graduarse en Licenciatura en Estudios Generales, un programa dirigido especialmente a personas que iniciaron sus estudios hace años y los quieren retomar.



Aunque fue un gran reto, Bandy siempre tuvo el apoyo de su esposa y sus tres hijos, quienes lo impulsaron para no desfallecer. De hecho, logró ser el mejor de la clase y en el examen final obtuvo una B.



"Tómate tu tiempo, adelanta tu objetivo y prométete que terminarás", agregó. "Lo que sea que te motive a hacerlo, hazlo. Si puedo hacerlo, cualquiera puede hacerlo, y lo prometo desde el fondo de mi corazón" concluyó el hombre de 81 años.



