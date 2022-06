Una conmovedora historia se ha tomado las redes sociales. Un hombre logró ser padre a la edad de 83 años y desde que su hijo nació no para de vivir cada día como si fuera el último, pues consciente de su edad, ha preparado una serie de vídeos y fotografías para que su bebé pueda recordarlo al crecer.



Albert Cormillot, de 83 años, vive en Argentina y logró someterse a un proceso de fertilidad, junto a su esposa Estefanía Pasquini, de 35 años. La pareja menciona que se encuentra disfrutando de su nueva etapa como padres, pero les preocupa la avanzada edad de este hombre, ya que quieren dejar una huella del amor paternal en la memoria de su retoño.

“Soy consciente de que la vida no es infinita. Ese pequeño está aquí y lo voy a acompañar hasta cierto momento”, dijo Cormillot al ‘New York Times’.



Albert también pudo resaltar que esta realizando una serie de grabaciones en audio y video que guarda en una conversación de WhatsApp para que su hijo tenga contacto con él cuando ya no esté en este plano.



“Hasta que eso suceda, planeo disfrutar cada día al máximo y hacer planes a más corto plazo, lo que significa que disfruto cada día lo más que pueda”, resaltó.



“Eso quiere decir que, aunque realmente todavía es un bebé, tiene un número de teléfono con WhatsApp en el que grabo audio y le envió videos (...) no dramatizo demasiado las cosas. Solo registró la realidad de la vida”, agregó.



Durante su vida laboral este hombre se desempeñó como un reconocido médico especializado en nutrición y obesidad. También fue representante a la cámara de diputados de Argentina, donde logró oficiar como funcionario publico por escasos 10 días hasta que fue reemplazado por Carlos Custer, un dirigente sindical de ese país. ​

Tiene más hijos

A lo largo de su vida Albert Cormillot vivió con su primera familia. Sin embargo, en 2017, murió su esposa Monika Arborgast con quien tuvo dos hijos: Renee y Adrian, quienes ya son mayores y disfrutan de la compañía de sus hijas.



Desde el fallecimiento de su primera esposa, este hombre tuvo un cambio de vida rotundo, logró casarse por segunda vez con Pasquini y hoy goza de un buen estado de salud para criar a su tercer hijo de apenas nueve meses de nacido.



Hoy vive en la Argentina y ha mencionado que ha contratado un profesor que le enseñe mandarín a su hijo como un modo preparación para el futuro. “Lo ánimo a gatear y a que aprenda cosas a muy temprana edad”, concluyó.

