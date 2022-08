En los últimos días, un video en el que se ve a una mujer en posoperatorio siendo cuidada por su esposo se hizo viral. El hombre decidió pasar la noche en el hospital para cuidar de su amada, pero sus ronquidos no la dejaron descansar y pasó una mala noche, un épico momento que Jeny, de México, decidió grabar.

La mujer se había realizado una cirugía estética y, por tanto, debía estar en el hospital esa noche bajo observación médica. Su esposo, quien no quiso dejarla sola, decidió acomodar el sofacama que se encontraba en la habitación de la ‘tiktoker’ para estar pendiente de ella toda la noche.



Sin embargo no fue lo que Jeny esperaba, pues en la madrugada se despertó molesta y con gestos de cansancio porque no había podido dormir y tomar reposo como debería.

¿El motivo?



Su pareja sentimental estaba roncando muy fuerte, lo que impidió que Jeny durmiera placenteramente. Pero al ver al hombre profundamente dormido, la mujer no desaprovechó el momento y decidió compartir la curiosa situación en su cuenta TikTok, con el famoso audio de esta red social ‘pintamos toda la casa…’, el cual es de uno de los capítulos de la serie animada ‘Bob Esponja’.



“Como cuando tu esposo se ofrece amablemente a cuidarte en el hospital. Yo: 3 de la mañana”, escribió Jeny en el video que subió en su red social.

¿Su esposo reaccionó?

La mexicana decidió hacer seguimiento al gracioso momento que pasó aquella noche en el hospital. Jenny grabó otro video para mostrarle a sus seguidores la reacción de su esposo ante este gracioso suceso.



El hombre, al escuchar sus propios ronquidos, se avergonzó y no quiso mostrarse en el video que su esposa estaba filmando, pues sus gestos solo mostraban incomodidad por lo que hizo esa noche sin percatarse.

En ambos clips los comentarios no se hicieron esperar y algunos usuarios compartieron experiencias similares.



“Yo tengo uno de la misma especie”, “y luego dicen que no durmieron toda la noche”, “estaba pasando por algo malo en mi vida y ver este video me hizo la noche”, “así pasé las noches de mis dos cesáreas, me ayudó muchísimo y él estaba exhausto”, “y durmió mejor que el paciente”, “se me salieron lágrimas de risa, y los demás pacientes rezando 20 padres nuestros y llamando al exorcista. Todos asustados”, “y ¿si le rezas y le pones agua bendita?”, fueron algunas de las reacciones de los internautas al metraje.El video ya cuenta con 5.7 millones de reproducciones, por lo que se ha convertido en uno de los más virales de la semana.

