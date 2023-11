'Mi amante me envenenó cuando la intenté dejar, pero sobreviví: esta es mi historia'

Este es #MensajeDirecto, un formato con el que EL TIEMPO busca darles un espacio a sus lectores para contar aquellas historias de amor o vivencias personales que se consideran poco comunes. Aunque usted no lo crea, alguien se identificará con su relato. No olvide que, en medio de las diferencias, todos reímos y sufrimos en el mismo idioma.



Conozca esta nueva entrega, que cuenta la historia de un hombre que se reencuentra con su exnovia a través de las redes sociales, a pesar de estar casado y con hijas. Planea vengarse de ella por un pasado doloroso, pero su aventura clandestina termina en un intento de envenenamiento.

Todo inició en 1995, yo tenía 12 años y conocí a una mujer dos años mayor que yo. Vivíamos en el mismo barrio y nuestros colegios quedaban muy cerca, por lo que nos veíamos todos los días.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen hecha con inteligencia artificial. Foto: Imagen hecha con inteligencia artificial

Comencé a acercarme cada vez más a ella y nos hicimos novios, pero cuando cumplí 14 años me mudé con mi familia a un pueblo cercano a Bogotá. Sin embargo, esto no impidió que viajara todos los fines de semana a visitarla, pensando que sentía lo mismo que yo.



En una ocasión llegué a buscarla, como lo hacía siempre, pero me llevé la sorpresa de que ya no vivía en el mismo barrio y nadie daba razón del porqué había desaparecido.



Estaba muy preocupado y confundido por la forma en la que desapareció, pero, cuando por fin logré encontrarla, entendí por qué había huido: estaba embarazada. Esa realidad fue suficiente para irme y no volver nunca a verla.



Los años pasaron y continué con mi vida, conocí a una mujer espectacular con la que me casé y con quien tuve dos hermosas hijas, pero todo cambió un día de 2015, cuando recibí una extraña solicitud de amistad.

La aventura

Al principio pensé que era una desconocida más haciendo amigos en esta red social, pero mi hermano la reconoció y me dijo que se trataba de mi ex.



Acepté la solicitud y retomamos el contacto. Durábamos horas hablando por teléfono, actualizándonos de nuestros trabajos, familias, vidas. En fin, volvimos a conectar.



Por mi cabeza rondaba la idea de vengarme por lo que me hizo, así que ideé un plan para acercarme a ella, ganarme su confianza, llevarla a la cama, enamorarla y luego abandonarla, tal y como ella lo había hecho conmigo.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen hecha con inteligencia artificial. Foto: Imagen hecha con inteligencia artificial

Las charlas telefónicas se convirtieron en encuentros casuales en restaurantes o cafés y terminaron en cuartos de hotel. Ni mi familia ni mi esposa serían un impedimento para nuestra aventura, ya que desde el principio le dejé claro que solo seríamos ‘amigos con derechos’.



Nunca he contemplado la idea de dejar a mi familia porque mi esposa es la mujer que me hace feliz, me acompaña y me entiende, con la que quiero pasar el resto de vida.

Sin embargo, soy un hombre que no cree en la fidelidad. He tenido varias aventuras durante estos años de matrimonio, me gusta la adrenalina que esto genera y la excitación que produce en mi cuerpo. Nunca he involucrado sentimientos y cuando siento que una mujer me está gustando demasiado, me alejo.



(Lea también: Tras 20 años, me reencontré con el amor de mi vida y ahora somos amantes)



Pasaron los meses y nos veíamos con frecuencia. Yo iba a Bogotá o ella venía al pueblo donde vivo. Llegamos a un punto en el que ella renunció a su trabajo en la capital para vivir más cerca de mí, pero por fortuna esto no funcionó, no logró conseguir trabajo y tuvo que devolverse.



Sin embargo, mis constantes salidas y viajes injustificados comenzaron a levantar sospechas, por lo que decidí que ya era hora de terminar el romance.



Hablé con ella y le dije que era suficiente, que ya no nos podíamos ver más. Para mi sorpresa aceptó muy tranquila, pero me pidió que nos viéramos una última vez para despedirnos como se debía.

Una despedida que casi me mata

Organicé todo para viajar a Bogotá. Ella me recibió en su casa con un almuerzo. Recuerdo muy bien que era un sudado de pollo con una particularidad: el sudado lo sirvió en un recipiente aparte.



Luego de almorzar, charlamos, nos divertimos y tuvimos sexo de despedida. Cuando cayó la tarde, decidí que ya era hora de volver a mi pueblo. Me subí al carro y arranqué, pero unos kilómetros más adelanté comencé a sentir malestar estomacal.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen hecha con inteligencia artificial. Foto: Imagen hecha con inteligencia artificial

Al llegar a casa me di cuenta de que estaba solo. Mi esposa había salido con mis hijas a la casa de mi suegro. Pasaron las horas, cada vez me sentía peor, más débil, por lo que intenté llamar a mi esposa y a mi hermano, pero nadie me contestó. Traté de levantarme para manejar hasta el hospital, pero mi cuerpo no respondía.



(Además: ‘Era el amor de mi vida, me casé con otro y aún deseamos estar juntos’)



Sobre la media noche logré hablar con mi hermano, quien me recogió y me llevó a urgencias. Me hicieron un par de exámenes y al poco tiempo llegó un médico con una psicóloga.



- Señor Juan, usted tiene veneno en su cuerpo, ¿qué pasó? ¿Quería atentar contra su vida?

- No, doctor, yo vivo bien. Tengo trabajo, casa, carro, una familia, no tengo por qué hacer eso, respondí sorprendido.



Cruzamos un par de palabras más, pero no las recuerdo bien, mi mente ya estaba jugando en mi contra y caí en coma.



Fueron nueve días inconsciente donde tuve niveles de fiebre muy altos y difíciles de controlar. Decían que las probabilidades de vivir eran pocas y si lo lograba, podía quedar ciego o con alguna secuela en el cerebro.



Pero contra todo pronóstico desperté. Enfrenté a mi familia y a los médicos, les conté lo que había consumido y quien me lo había dado.



Ese fue el último día que vi a mi esposa. Después de decirle la verdad no volvió al hospital y se fue de la casa. Yo seguí con mi recuperación acompañado de mi hermano y mi papá.



Estuve internado una semana más. Al volver a mi pueblo comencé a trabajar y me propuse recuperar a mi familia.



(Lea también: ‘Tuve aventura con mi suegra, una hija con mi cuñada y seguí amando a mi novia’)



Empecé con mis hijas, las recogía del colegio, les pedía perdón por lo que había pasado y lo que seguía pasando, porque era culpa mía. Imaginaba lo difícil que tenía que ser para mis niñas ver a su familia separada.



A mi esposa le llevé flores, obsequios y serenata. Me desviví en atenciones e hice todo lo que estuvo en mis manos para ganarme su perdón, que afortunadamente conseguí con el compromiso de fortalecer la confianza entre los dos. Las salidas y llegadas en la madrugada tenían que quedar en el pasado y mis comportamientos de callejero igual.

Pero también busqué a mi ex y le hice creer por medio de mi hermano que yo continuaba en coma y que lo más probable era que muriera. Ella no sabía en qué clínica estaba ni tenía mucha comunicación con mi familia, así que mentirle por unos días fue fácil.



Llegué de sorpresa a su casa en Bogotá. Ella estaba con toda su familia y al verme se desmayó y su familia se enteró de lo que hizo. Cuando despertó, la cuestionaron y me defendieron. Yo le dije que solo estaba en ese lugar para avisarle que había interpuesto una denuncia en la Fiscalía y en cualquier momento iría presa.



Recuerdo que lloró y me pidió que pensara en su hija pequeña, que se quedaría sola, pero ¿ella acaso había pensado en mis hijas cuando atentó contra mi vida?



Aunque su familia estaba de acuerdo en que lo que hizo estuvo mal, me pidieron que no llevará el caso a los extremos judiciales. Les confesé que la denuncia era una mentira y mi único objetivo era asustarla, pero les solicité que no le dijeran la verdad, al menos por unos días.



Después de ese último encuentro no volví a saber nada de ella. Está bloqueada en todas las redes sociales, aunque imagino que ella tampoco quiere saber nada de mi. Hoy estoy rodeado de mis hijas y sigo felizmente casado, con el amor incondicional de mi esposa. Lo que ella no sabe es que, a pesar de lo sucedido, los romances y las aventuras no paran.