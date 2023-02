Como “la mejor demostración de lo que es la empatía” describen los internautas un video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales.



En este aparece un hombre parado en la parte superior de unas escaleras eléctricas, dudando si dar un paso o no.

Las personas que se encontraban en el centro comercial en el que ocurrió esta situación, ubicado en Italia, a pesar de darse cuenta de que estaba preso del miedo preferían seguir de largo.



Pero luego llegaron sus ‘ángeles guardianes’: una familia conformada por una madre, un padre y un menor de no más de 10 años, quienes llevaban consigo también un coche.



Al percatarse de lo que ocurría, el padre le entregó el coche a su esposa y le preguntó al protagonista de esta historia si estaba asustado: “Mantén la calma, relájate. Yo siempre me asusto también”, le dijo para tranquilizarlo.



Luego, se sumó el menor que iba disfrazado con una máscara de su superhéroe favorito y lo hizo reír con la frase: “No te preocupes, yo soy Batman”.

Le llaman empatía y nunca está de más. 🥹 pic.twitter.com/WyPLzTc3C5 — Yovana (@yovsgh) February 7, 2023

Ambos lo acompañaron y sostuvieron hasta que llegaron al final de la escalera, dándole también la instrucción de dar un paso en el momento correcto para que no se cayera.



Cuando lograron su objetivo continuaron su camino, así sin más, sin esperar nada a cambio, por lo que usuarios de redes sociales han aplaudido su actitud, señalando que no todas las personas entienden lo que es la empatía, aquella capacidad de ponerse en los zapatos del otro.

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMA HORA