Hombre con dolor en el pecho fue al médico y tenia cemento en el corazón

Un hombre de 56 años acudió a urgencias porque llevaba dos días con dificultad para respirar y dolor en la cavidad toráxica, que irradiaba hacia su hombro derecho y mandíbula. Los profesionales que lo atendieron le hicieron algunos análisis médicos y descubrieron que tenía un cuerpo extraño en el corazón.



El adulto, fue llevado al quirófano de inmediato. Durante la operación los médicos descubrieron que algo "perforaba su aurícula derecha, atravesaba el pericardio hacia el espacio pleural y perforaba el pulmón derecho", según detalló el diario médico 'The New England Journal of Medicine'.



Los galenos descubrieron que se trataba de una obstrucción "de cemento cortante que medía 10,1 cm de longitud y 0,2 cm de diámetro", resultado de una cifoplastia a la que había sido sometido cinco días antes.



Una vez le extrajeron el material mencionado, le repararon la aurícula derecha y permaneció bajo observación. Por fortuna, la publicación aseguró que no hubo complicaciones posoperatorias y que, un mes después, el paciente, cuya identidad se mantuvo en el anonimato, se había recuperado casi por completo.



¿Qué es una cifoplastia?

Cabe destacar que la cifoplastia es un procedimiento médico para pacientes que sufren el colapso de toda una vértebra o parte de ella, por ello se debe inyectar cemento óseo para estabilizar el hueso y restaurar la altura vertebral perdida.



De acuerdo con 'The New England Journal of Medicine', la embolia de cemento es una posible complicación de este procedimiento, pues "el cemento puede filtrarse en el sistema venoso, endurecerse y embolizar".



Sin embargo, "aproximadamente el 75 % de los pacientes (sometidos a cifoplastia) recuperan la movilidad perdida y se vuelven más activos", explica el sitio especializado 'RadiolodyInfo,org'.

