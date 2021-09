Estuvo internado 6 meses por covid-19 y ahora invita a la gente a vacunarse

Jeremias Morales, de 65 años, estuvo en estado crítico en una unidad de cuidados intensivos (UCI) durante seis meses debido al avance que tuvo de covid-19 en su organismo.



Sin embargo, y pese al terrible pronóstico, logró salvarse.

Al recuperarse después de la agonía que se presumía como inminente, en esta segunda oportunidad de vida, le recomendó a las personas vacunarse.



Según reconoció Morales en conversación con ‘Noticias caracol’, estuvo internado en tres hospitales diferentes y bajo un coma inducido por dos meses.



Él se contagió tras no haberse vacunado en el momento oportuno.

El hombre estuvo en al menos tres centros de salud en seis meses. Foto: iStock

Luego de estar hospitalizado de gravedad y muy cerca de la muerte, Jeremias entendió la importancia de la inmunización.



“Era muy escéptico en la cuestión de las vacunas, pero a raíz de que a mí me tocó sufrir el problema del virus, al pueblo colombiano le estoy diciendo en este momento, después de haber pasado por diferentes clínicas y hospitalizado más o menos un lapso de 6 meses, donde estuve en coma inducido, quiero manifestarles que la vacuna es muy importante”, dijo en el noticiero.



Durante el tiempo en el cual estuvo luchando contra la enfermedad no tuvo consciencia de nada de lo que sucedía a su alrededor. Cuando salió del coma inducido observó todo el esfuerzo que hacía el personal médico por mantenerlo con vida y comprendió las consecuencias de su negación.



“Quiero agradecerle al cuerpo médico no solamente de Colombia, sino al que me atendió donde estuve hospitalizado”, recalcó.



Mencionó que aquellos ciudadanos que son escépticos de la eficacia de la vacuna, así como él lo fue antes de contagiarse, deben tener en cuenta los índices de mortalidad para que entiendan la importancia de entrar en el proceso de inmunización.

Morales ya fue dado de alta del Hospital Cardiovascular de Soacha (el último en el que fue atendido), aunque debe continuar con ciertos cuidados especiales para tener una plena recuperación respiratoria y física, pues, a pesar de ‘vivir para contarla’, perdió mucha masa durante sus seis meses de hospitalización.

