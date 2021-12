Juan Manuel Vidales recibió en 2021 un diagnóstico poco alentador: cáncer de estómago. Debe someterse a tratamientos y cirugías con el fin de contener el paso de la enfermedad por su cuerpo.



Así que ha tenido que recurrir a sus ahorros, donaciones y préstamos para costear muchos de los procedimientos en México.

El hombre vio en su camioneta una buena opción para recaudar dinero. Por tanto, decidió hacer una rifa y animar a sus allegados y vecinos de Huimanguillo, estado de Tabasco, a comprar boletos por 199 pesos (algo más de 38 mil pesos colombianos), según compartió en sus redes sociales.



El regalo de Navidad

La rifa jugó con las cuatro últimas cifras de la Lotería Nacional de México.



El tercer puesto se llevó 10 mil pesos, el segundo premio era de 20 mil pesos y el primero ganó la camioneta Chevrolet 400SS, la cual en promedio ronda los 250 mil pesos (cerca de 50 millones de pesos colombianos), de acuerdo con portales especializados.



El pasado 24 de diciembre Juan Manuel entregó su carro y agradeció a los presentes.



“Mucha gente me donó y les agradezco de corazón. Me siento muy contento de tener vida para entregar este premio. Seguiremos luchando porque la vida sigue adelante”, dijo en un video que ha sido ampliamente difundido en redes sociales.



Cuando ya le había dado los papeles del auto a los ganadores, Jorge Rodríguez y Marco Polo, padre e hijo, ellos se los devolvieron y le mostraron el moño que le habían puesto a la camioneta.



“Se la queremos regalar”, anunció Marco y de inmediato Juan Manuel se conmovió y dejó caer algunas lágrimas.



“Estoy muy bendecido de tener amigos como ustedes con el corazón tan grande”, comentó el paciente de cáncer.



“La camioneta no pudo quedar en mejores manos que en las tuyas”, replicó Jorge.

Ayuda para su tratamiento

La familia Rodríguez conoce a Juan Manuel y son conscientes de la difícil situación que atraviesa para lidiar con su cáncer de estómago.



“Al final del día no se hizo por ganar dinero, sino por ayudar. De eso se trata la vida: de poder ayudar cuando uno puede”, sostuvo Jorge Rodríguez al canal mexicano ‘Azteca’.



Por su parte, Marco Polo recalcó el valor que significa el auto para su propietario: “Es una camioneta que sabemos que se esforzó mucho en arreglarla. Tiene un valor más sentimental que lo económico y se nos hizo de lo mejor regalársela y devolvérsela en Navidad”.

La enfermedad se puede tratar con cirugía, quimioterapia, inmunoterapia y terapia dirigida, según la Sociedad Americana del Cáncer. De ahí que Juan Manuel haya entrado en los últimos meses al quirófano.



Según dijo, está pensando en vender otros bienes para tener dinero suficiente ante imprevistos.



“La vendería o la volvería a rifar si ya no tengo de dónde jalar. Mientras lo tomo como un regalo de Dios”, aseguró en el canal citado.



