Hombre con casa por cárcel pide ir a prisión porque no soporta a su esposa

Una historia particular se presentó el pasado domingo 24 de octubre cuando un hombre de nacionalidad albanesa, aún sin identificar, se acercó a una comisaría en Tívoli, Italia, a exigir que fuera llevado a prisión debido a que no soportaba la convivencia con su esposa.

El hombre de 30 años, se encontraba actualmente bajo arresto domiciliario, por lo que la ley le impedía salir de su hogar mientras cumplía su condena, sin embargo, habría preferido la cárcel antes de seguir compartiendo tiempo de calidad con su mujer.

Se quitó el brazalete y se escapó de su casa para pedir ser llevado a prisión. Foto: iStock

"Ya no puede hacer frente a la convivencia forzosa junto a su esposa", dice el comunicado oficial del cuerpo de Carabinieros de Tívoli.



"Exasperado por esta situación, el detenido en su casa prefirió 'fugarse' y presentarse de manera espontánea a las autoridades para implorarles poder cumplir su condena entre rejas", prosigue el texto.



El hombre ha estado durante varios meses bajo arresto domiciliario por delitos vinculados con la droga y debía permanecer en esta situación durante varios años, indicó a la AFP el capitán Francesco Giacomo Ferrante, del cuerpo de carabineros de Tívoli.



"Vivía en sus casa junto a su esposa y familia. Las cosas no iban bien", mencionó Giacomo.



“Escuche, mi vida familiar se ha convertido en un infierno, ya no puedo más, prefiero ir a la prisión", expresó el hombre arrestado.



Según versiones de medios locales, el hombre se habría quitado el brazalete de geolocalización y se habría presentado ante las autoridades con el dispositivo en mano y suplicando ser llevado a un centro penitenciario.



Finalmente, el individuo logró su objetivo, puesto que fue detenido de forma inmediata por violar su arresto domiciliario, y las autoridades judiciales decidieron que fuera trasladado a una prisión.

