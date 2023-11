Hombre captó una figura que lo había estado observando por la noche

Un usuario de internet compartió un video capturado por su sensor de movimiento, que mostraba una figura desplazándose por las escaleras de su casa.



El video, de cinco segundos de duración, provocó diversas reacciones en la comunidad en línea.

Algunas personas especularon sobre la posibilidad de que la residencia estuviera embrujada, mientras otros sugirieron que las imágenes podrían haber sido editadas o que la cámara tenía un fallo técnico.



La sombra se mueve como bajando las escaleras de la propiedad. Foto: Captura de pantalla Reddit - La Nación

Por medio de Reddit aseguró que: "Mi sensor de movimiento normalmente detectaba orbes blancos, pero aquella noche fue diferente. Registró esta ‘figura’, ‘sombra’ o como quieran denominarla, desplazándose por las escaleras. Mi familia y yo ya habíamos sentido la sensación de ser observados anteriormente, pero esto me dejó completamente atónito. Estaba aterrorizado. Pedía ayuda”.



Las reacciones en línea variaron. Algunos usuarios propusieron teorías paranormales, mientras que otros argumentaron razones más racionales como mal funcionamiento del sensor o ilusiones ópticas debido a la baja iluminación. Un usuario sugirió que podría ser alguien bajando las escaleras y que la cámara luchaba por captar la luz adecuadamente.

"Por eso, yo no instalaría cámaras en mi casa. Entiendo que probablemente era solo una anomalía digital del software que compensaba la escasa luz" , “No tengo una solución, pero esto era realmente espeluznante", “Deberías abandonar la casa y no volver nunca más. Yo ni en pedo volvería a dormir allí"; son algunas de las reacciones.



Mientras tanto, otro usuario analizó la situación con detalle: “Creo que era un mal funcionamiento. Las luces de arriba se encendían, lo cual tenía sentido si alguien bajaba... y se veían los pies de la persona. Yo diría que el sistema no estaba funcionando correctamente".



La historia generó un intenso debate sobre la existencia de fenómenos paranormales y la confiabilidad de los dispositivos de vigilancia en la era digital. La comunidad en línea continuó especulando sobre la autenticidad del video y la posible presencia de fenómenos inexplicables en la casa del usuario.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de LA NACIÓN de Argentina y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO