Tras revelar sus líos económicos, al ‘Hombre Caimán’ le dieron trabajo

El 3 de noviembre del 2019, se conoció la salida del humorista Álvaro Lemmon, más conocido como el ‘Hombre Caimán’, de ‘Sábados Felices’, el programa más antiguo de la televisión colombiana junto con el ‘Minuto de Dios’.



En ese momento y después de más de 40 años de participar en el show, Lemmon oficializó su salida con un mensaje en Twitter, a modo de aviso clasificado.

“Busco empleo en otro canal. Soy actor cómico serio (he hecho varias novelas) soy libretista, compositor, músico, artista multifacético. Pueden comunicarse a mi WhatsApp 3143897146. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones”, escribió en su momento.



Tres días después, el 9 del penúltimo mes del año pasado, su salida se hizo oficial en el programa, siendo despedido por el presentador del mismo, Humberto ‘Gato’ Rodríguez.

Las quejas

Si bien agradeció al programa por tantos años de trabajo, el ‘Hombre Caimán’ no ocultó su incomodidad por la forma en la que se dio su salida.



En ese entonces trascendió que se daba por temas de pensión: con 74 años de edad, ya había cumplido los 62 reglamentarios para el retiro de los hombres.



Él aceptó esa información, pero dijo que Caracol, canal al que pertenece ‘Sábados Felices’, no quería indemnizarlo.



“Me dijeron que todo seguía igual, que yo continuaba en la nómina. Sin embargo, tiempo después, me anunciaron que tenía que irme”, aseveró, al tiempo que contó que ya tenía propuestas de otros canales nacionales y hasta de uno internacional.

Sin embargo, más de dos meses después de eso, manifestó que su situación económica era muy mala y que tenía muchas deudas.



Lo hizo en una entrevista para el programa 'Lo sé todo', del Canal Uno, en la que aseguró que no tenía casa propia, que su carro estaba embargado y que le debía mucho dinero a todo el mundo.



"Lo que me hicieron fue una canallada (...) Yo trabajo en circos, en plazas de toros, a donde me llamen", dijo.

La nueva oportunidad

Tras revelar sus líos de dinero, Lemmon recibió la mejor noticia: el canal Telecaribe decidió contratarlo para un programa de humor que estrenará a finales de febrero.



Se trata de 'La fórmula del humor', show que se estrenará en el canal regional el próximo 26 de febrero, el miércoles de ceniza.



"¿Y creían que íbamos a dejar a esta joya del humor caribe sin empleo? El 'Hombre Caimán' regresa a Telecaribe para ser jurado de La fórmula del humor", se informó en Twitter.

¿Y creían que íbamos a dejar a esta joya 💎 del humor caribe sin empleo? 👀@elhombrecaiman regresa a @CanalTelecaribe para ser jurado de #LaFórmulaDelHumor 😂, en su GRAN ESTRENO este miércoles de ceniza, 26 de febrero, a las 9:00 PM. 🤩📺 pic.twitter.com/RZglKcsYge — Canal Telecaribe (@CanalTelecaribe) January 28, 2020

¡Este 2020 tenemos #LaFórmulaDelHumor! 🤣



Desde el 26 de febrero, miércoles de ceniza, ¡prepárate para reír con los mejores humoristas de la Región Caribe! 😂

Pero ojo 👁, para obtener la fórmula del humor hace falta más que pelar chapa, así que prepárate... 🙌🏼 pic.twitter.com/TTqqKmWN9Q — Canal Telecaribe (@CanalTelecaribe) January 23, 2020

