El programa de humor ‘Sábados Felices’ llegó a sus 50 años. Al ser uno de los más longevos en la historia de la televisión mundial, sus humoristas celebraron en una gala que se transmitió por el canal ‘Caracol’.





Allí se reunieron decenas de las figuras que le han sacado risas a los colombianos, como Hassam, César Corredor (‘Barbarita’), Fabiola Posada (‘La gorda Fabiola’), Patricia Silva, Alfonso Lizarazo, María Auxilio Vélez, entre otros. Pero en ningún momento apareció uno de sus personajes más recordados: Álvaro Lemmon, quien interpretó al ‘Hombre Caimán’.

El cuenta chistes, al parecer, no fue invitado al evento, pese a que hizo parte de la nómina durante varias décadas. Se desconocen las razones, pero varios internautas presumen que su no asistencia se debió a la polémica que suscitó este año cuando fue grabado por un ‘influencer’ vendiendo mochilas y discos en las calles de Santa Marta.

Fuerte respuesta de Álvaro Lemmon a familiares y excompañeros

Eso sí, él, con 76 años, se pronunció en redes para expresar su tristeza: “46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años”.

46 años de los 50 años que está cumpliendo hoy el programa más antiguo de humor y ni un solo agradecimiento de parte del canal al cual le hice ganar tanto dinero por tantos años ..que tristeza me da — alvaro lemmon (@elhombrecaiman) August 27, 2022

¿Por qué el ‘Hombre Caimán’ salió de ‘Sábados Felices’?

Su salida del espacio televisivo se dio en 2019. En ese momento, Lemmon aseguró en una entrevista para EL TIEMPO que no recibió una remuneración justa por su participación y permanencia.



“Yo creo que fue más porque había gente que quería que me saliera, porque hay gente mala. (...) Me liquidaron, pero el sueldo que me dieron, casi me muero cuando me lo entregaron. Por 45 años, nueve millones de pesos”, criticó.

A principios de este 2022, desde que se hizo viral el video pidiendo ayuda para su subsistencia, varios de sus excompañeros y familiares contradijeron su versión, pues aseguraron que fue exagerada y que en realidad él no estaba en situación de abandono ni miseria.



De acuerdo con María Alexandra Martínez, su esposa, el clip fue preparado y hasta pensaron que sería mejor que Lemmon saliera en un semáforo para atraer las vistas en redes.



“Ahí se inventaron la historia. De real tiene que nosotros sí vendemos DVD, que vivimos del día a día, que nos vamos a los centros comerciales”, afirmó la mujer en una charla con el espacio radial ’10AM Hoy por Hoy’, de ‘Caracol Radio’.

“Esto es una farsa, no es cierto que Álvaro Lemmon haya sido echado del Canal Caracol. Él es pensionado y si malgastó sus ahorros en mala administración personal es su problema”, comentó César Corredor, conocido por su personaje de ‘Barbarita’.

En su momento, Pedro González, quien interpreta a ‘Don Jediondo’, también quiso dar su opinión sobre el tema: “No estamos de acuerdo con la actitud de ‘influencers’ que montan videos para ganar dinero aprovechándose de personas mayores. Don Álvaro, no se deje utilizar y si necesitare ayuda aquí estamos”.

Gustavo Villanueva, conocido como ‘La Bruja Dioselina’, parece que se refirió recientemente a su excompañero durante una entrevista para ‘Se Dice De Mí’. “¿Cómo se sostuvo el rating del programa durante la pandemia? Gracias a la chismoseria de la gente. Decían ‘mira esa es la hija, (…), mira esa pared de la casa toda pelada. ¿Le pegan con tapas o qué? Dentro de poco lo veremos vendiendo mochilas’”.

Aunque Lemmon fue criticado fuertemente, no desmintió sus dificultades económicas. Según contó luego, tiene muchas deudas y de los cuatro millones de pesos de la pensión solo le quedan 1’800.000 pesos.



“Con eso pago el apartamento, y además de eso me toca pagar otras cosas. Darle estudio al último pelao’ que está estudiando pintura”, dijo en un video con el ‘influencer’ Jimmy Humor.

