Juan Jonsson y Ana Jiménez se conocieron cuando él tan solo tenía meses de nacido. Oriundo de Suecia, pero viviendo en Bolivia debido al trabajo de sus padres, Jonsson creció con Jiménez como niñera y hasta una segunda figura materna.

Como pasa en algunas familias, los padres no tenían el tiempo suficiente para cuidarlo, así que apenas llegaron a Cochabamba, Bolivia, decidieron contratar a una joven que pudiera trabajar cuidando a su hijo. Esa fue Ana Jiménez, cuando tan solo tenía 31 años.



Su relación, como la de muchos niños que crecen con niñera, fue sumamente cercana. Ana cuidó de Jonsson hasta que él viajó a España, donde decidió convertirse en pastor de una iglesia. Sin embargo, jamás olvidó a la mujer a quien, durante su infancia, apodó como “mi nana”.

Por esto, a Jonsson le surgió la idea de crear una campaña en Tik Tok llamada “Encontrando a Ana”, por medio de la cual con fotos de su niñez buscaba a su antigua cuidadora para, además, entregarle unos fondos que recolectó con ayuda de sus seguidores.



El reencuentro no hubiera sido posible sin el hijo de Jimenez, quien se enteró de la campaña y le escribió a Jonsson para cuadrar una reunión sorpresa en Yacuiba, al sur de Bolivia.



Cuando el hombre de 45 años y la mujer de 78 se reunieron en un abrazo, Jimenez dijo que no lo reconoció.

Cuando lo volví a ver no lo reconocí, pero en mi corazón lo tenía a él. Cuando era un niño, él y su familia llegaron como un regalo de Dios

“Cuando lo volví a ver no lo reconocí, pero en mi corazón lo tenía a él. Cuando era un niño, él y su familia llegaron como un regalo de Dios”, le comentó al programa televisivo ‘Aquí en vivo’ del medio ‘Bolivisión’.



Al parecer, su hijo le habría advertido que alguien la visitaría, pero no aclaró quién. El encuentro trajo un montón de recuerdos en la mujer y comentó en la entrevista lo mucho que significó para ella haber visto crecer a Jonsson.



“Yo me quedaba con Juanito, él tenía seis meses, era cariñoso. Después, cuando creció, corría para todos lados donde estaba yo”, decía la mujer con voz amorosa en el segmento del programa.

Por lo que explica Jonsson, su misión de encontrar a su antigua nana viene de querer devolverle todo lo que ella hizo por él en su niñez.



“Soy una persona privilegiada”, reconoció el pastor, y desea darle a ella todos los cuidados, el amor y la seguridad que Jimenez le brindó cuando tan solo era un niño.



Últimamente ha dedicado sus videos de Tik Tok para retratar su travesía y los recuerdos que ha desenterrado de la memoria al reencontrarse con Ana Jimenez.

