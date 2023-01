Cuando una persona quiere salir adelante y lucha por conseguir lo que quiere, no hay paredes que lo detengan así el proceso sea duro y complicado. Así como el caso del ‘Sr. Mario’, un hombre que vive en Mérida, Yucatán, que se volvió viral en redes sociales al compartir tarjetas de presentación hechas a mano.

Conseguir trabajo no es una tarea fácil y por esta razón muchas personas recurren a redes sociales como LinkedIn y páginas de empleo para promocionar sus habilidades. Sin embargo, todavía hay individuos que prefieren hacerlo por sí mismos y tocar puertas.



Por medio de Facebook la usuaria Nuria Almeida compartió la conmovedora historia del ‘Sr. Mario’ pues a su casa llegó su tarjeta de presentación, la cual está hecha a mano, y quedó fascinada con la creatividad del señor para buscar trabajo.



“Me dejaron esto en la puerta de casa, y no pude evitar pensar en hacer lo posible para que el Sr. Mario tuviera toda la chamba del mundo”, escribió Almeida en su publicación.



(No deje de leer: Colombiana pasó Navidad y Año Nuevo con una tribu de caníbales).

En la imagen se puede ver que el hombre hace trabajos de albañilería, pintura, plomería, jardinería, electricidad, deshierbe y limpieza de tinacos. Además, resaltó que cuenta con disponibilidad toda la semana. Sin embargo, lo que más impresionó a los internautas fue que en la parte de abajo realizó un pequeño dibujo a manera de logo.



Almeida aprovechó su publicación en Facebook para que el hombre tuviera más visibilidad y lo llamaran para trabajar.



(Le puede interesar: Así luce ahora Tom Welling, actor que interpretó a ‘Clark Kent’ en ‘Smallville’).



“Así que les comparto su número es 9991323993 zona caucel, para quien requiera servicios de albañilería, electricidad, pintura y todo lo que está escrito en este tarjetón hecho a mano”, comentó la mujer.



La publicación se volvió bastante popular y hasta el momento acumula más de 700 me gusta y ha sido compartida más de 3,3 mil veces. Incluso, un internauta comentó que le dio la oportunidad al ‘Sr. Mario’ de trabajar y escribió en los comentarios: “Vino a mi casa a lavar el tinaco y arreglar unos temas de plomería y quedó al cien, súper recomendado”.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

Más noticias

La reflexión de Amaranta Hank sobre la canción de Shakira y Bizarrap

'¿Payasa?': el mensaje de Piqué tras la canción de Shakira y Bizarrap

Mafe Aristizábal se convirtió en el Ave Fénix en su desfile con traje artesanal

¡Qué irónico! Shakira fue quien lanzó el Twingo en Colombia en 1995