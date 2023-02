Tras ocho años y tres meses, fan de Disney logró estar en en los libros de historia, pues ha conseguido el Récord Mundial Guinness por asistir a Disneyland durante 2.995 días seguidos.



Este hombre estadounidense pudo conseguir este récord tras visitar el parque entre el primero de enero de 2012 y el 13 de marzo de 2020. Esté fue el último día que pudo asistir a su parque favorito, ya que la pandemia del covid 19 hizo que Disneyland cerrará sus puertas al público, instalando un nuevo sistema de pases para ingresar al parque.

Día número 2.995, última visita de Jeff Reitz a Disneyland. Foto: Instagram: @disney366_

Este hombre, fan de todas las atracciones que Disney tiene en su parque, quedó muy decepcionado de cómo esta empresa cambió sus políticas y por tal razón no tiene pensado volver a visitarlo, debido a que hubo un alza en el precio de las entradas y no se puede entrar sin reservar unos días antes. "La idea de tener que hacer una reserva me decepcionó mucho [...] Iba allí después del trabajo y, tal vez, comía algo, disfrutaba de algunas atracciones o espectáculos... Era agradable poder ir cuando quisiera", confesó Jeff Reitz al New York Post en una entrevista.



Desde entonces Jeff ha estado documentando su travesía por el parque, por medio de su Instagram, siendo considerado una atracción más del parque, incluso los empleados y los visitantes, reconocen el esfuerzo que él hizo por casi 9 años, pidiéndo fotografías y autógrafos por lograr tal hazaña.

"Empezó como una broma entre amigos cuando Disneyland anunció que iba a regalar un Día Disney Extra al celebrar el evento de 24 horas del Día Bisiesto en 2012", manifestó Reitz en el libro Guinness World Record.



Jeff cuenta cómo hizo para poder disfrutar todos los días que asistía, pues son muchas horas y el parque siempre era igual, así que intentaba organizarse, para que fuera diferente y no agotarse por hacer siempre lo mismo.



Por parte de Disneyland le han dado varias recompensas, pues no hay otra persona con la misma fidelidad. Para celebrar su primer año, le obsequiaron una cesta de regalo y le proclamaron ‘CIUDADANO HONORARIO’.

En el segundo año recibió una cena y para las dos mil visitas le regalaron una mochila, pero esto para Jeff no significaba nada, ya que no pudo conseguir un número redondo. Jeff, el ‘CIUDADANO HONORARIO’, se quedó a solo cinco visitas de conseguir las tres mil.



El aún no sabe cuando será su regreso, a este mágico lugar que a todo niño atrapa, pero lo que sí sabe es que quiere tomarse muchas fotos con su Récord Guinness en el lugar que lo consiguió. "Todavía no he fijado una fecha de regreso, pero ahora creo que sería muy divertido volver con mi certificado del título de los Récords Mundiales Guinness para hacerme fotos donde me lo he ganado: dentro de Disneyland".

Redacción ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO