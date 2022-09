¿Se puede amar tanto a alguien como para rendirle homenaje por medio de la danza incluso después de muerto? Aunque insólito, todo parece indicar que sí es posible. Las redes sociales, una vez más, fueron testigos de que el amor verdadero puede trascender la vida e incluso anteponerse a la muerte.

Un hombre en Chile ha sido el encargado de comprobar esta teoría al ser captado en un video bailando alrededor de la tumba de su ser querido. Con un pañuelo blanco en la mano y al ritmo de una danza tradicional chilena, el protagonista de esta historia ha logrado romper más de un corazón en redes sociales.

En el clip que fue compartido por un usuario de TikTok se logra observar al sujeto realizando pasos tradicionales de la cueca -una danza nacional chilena- al tiempo que da giros en torno a la sepultura adornada con coloridas flores y eleva los brazos con un pañuelo blanco en sus manos. Al finalizar el baile, sólo se arrodilla frente a la tumba en lo que parece ser una nostálgica despedida.

Una de las cosas que más llamó la atención del clip corto fue la descripción que lo acompañaba. “Una cueca al cielo. Lo más emotivo que he visto en estas fiestas patrias. Un abrazo a la familia”, anunció el usuario que compartió el video que se ha convertido en un fenómeno en TikTok: ya cuenta con más de tres millones de reproducciones en esta plataforma.

Los usuarios, por supuesto, no fueron indiferentes ante este conmovedor acto de amor y lo dejaron ver en los comentarios. “Nunca se van nuestros seres amados si los recordamos con amor”, “Sólo pienso que la persona que ya no está lo hizo maravillosamente bien en su paso por este mundo”, “Que su baile no sólo llegue al cielo junto a su ser querido, sino que le dé paz a su corazón” y “No puedo dejar de llorar, el amor es eterno” fueron algunas de las reacciones de los internautas en la red social de videos cortos.

Algunos usuarios aseguraron que el sujeto estaría bailando en la sepultura de su esposa fallecida. Foto: TikTok: @buslifechile / iStock

Según algunos usuarios el suceso habría tenido lugar en el marco del día del Amor y la Amistad, específicamente el pasado 17 de septiembre, fecha en la que se realizaron celebraciones masivas en Chile por las Fiestas Patrias. Por este motivo, muchos internautas se han atrevido a afirmar que el hombre se encontraba realizando un homenaje a su esposa fallecida.

