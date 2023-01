El pasado viernes 30 de diciembre en Argentina ocurrió un hecho que causó conmoción, pues un hombre mató a cuchillazos a un pitbull, minutos después de que este mordiera a su hijo en el cuello. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

Este hecho ocurrió en la ciudad de Caleta Olivia, en Santa Cruz, específicamente en el barrio Tres de febrero. Según informó ‘La Opinión Austral’, el menor iba caminando junto a dos amigos, de 11 y 14 años, por la calle hasta que llegaron a la cuadra de Lidoro Reynoso al 400.



En ese momento los adolescentes se encontraban arrojando piedras y estaban acompañados por un perro y, al parecer, esto provocó la ira de varios canes. Entre ellos, apareció el pitbull que se lanzó hacia el menor, lo arrojó al suelo y le mordió el cuello.



Un vecino de la zona presenció la escena y rápidamente fue a ayudar a los jóvenes, y luego de espantar a los perros los llevó a sus casas. En ese momento, el padre de la víctima tuvo un ataque de ira al ver las heridas que tenía su hijo.

Ocurrió en Caleta Oliva, Santa Cruz. Pitbull atacó a su hijo adolescente en el cuello, y el hombre volvió con un cuchillo, y mato al perro. pic.twitter.com/eXQ3r9YDfd — @bairesnews (@baireznews) January 3, 2023

Según ‘El caletense’, el padre del menor tomó un cuchillo y fue a buscar al can. Al encontrarlo lo apuñaló hasta matarlo. Todo este suceso quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.



"Hay que tomar conciencia de los perros que la gente tiene sueltos y los dejan en la calle. Ese es el pitbull que mordió directo en el cuello a mi hijo, por suerte no pasó nada", le comentó el hombre al diario ‘El caletense’.



Según los vecinos de la zona, al parecer el perro había sido abandonado en los últimos meses y era cuidado por varias personas del barrio. Asimismo, afirmaron que no era la primera vez que el pitbull mordía a alguien.



"La decisión mía y de cualquier padre hubiera sido la misma. Tienes que ser muy cobarde para hacerte el boludo y seguir el proceso legal que no llega a nada", argumentó el padre del menor al diario ya mencionado. Además, aseguró que su hijo quedó con “traumas y secuelas” por este episodio.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

