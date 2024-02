'Las chicas me buscan', dice hombre al que le amputaron pene y lo arrojaron al inodoro

Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 años, a quien su pareja le amputó el pene después de descubrir que la engañaba, dice que ha sido abordado por mujeres desde que su caso llegó a los medios. El crimen ocurrió el 22 de diciembre del año pasado y el sujeto aún se encuentra en proceso de recuperación.

“Muchas chicas me están buscando. Esto es interesante para mi autoestima. Pero hasta ahora sólo he estado hablando con ellas. No quiero conocer a nadie hasta que me recupere físicamente. Mi prioridad ahora es recuperarme para algún día volver a casarme y tener más hijos”, dice en diálogo con 'O Globo'.

Actualmente, Gilberto se encuentra en tratamiento con médicos y psicólogos. Había estado usando un catéter para orinar. El accesorio fue retirado hace tres semanas. “Estoy haciendo una vida normal, en la medida de lo posible”, dijo al medio citado.



El crimen ocurrió luego de que su pareja, Daiane dos Santos Nogueira, de 34 años, descubriera que Gilberto mantenía una relación extramatrimonial con una sobrina de 15 años, hija adoptiva de la hermana de Daiane.

Según Gilberto, los dos se reunieron en tres ocasiones, manteniendo relaciones sexuales consentidas. El último encuentro tuvo lugar el día del cumpleaños de Daiane, quien acabó descubriendo la infidelidad de su marido a través de la madre de la adolescente, por lo que decidió planear la castración de su pareja como un acto de venganza, como ella misma dijo en su testimonio.

Así ocurrieron los hechos

Según informó Gilberto, Daiane se enteró de la traición, pero decidió guardar silencio para planear su venganza. Por mensaje de celular, le informó a su esposo que había comprado lencería nueva y quería usar la ropa interior la noche del día 22.

Cuando el sujeto llegó a casa, sobre las 10 p. m., Daiane le sirvió la cena y le dijo que le esperara en la cama. Gilberto se duchó, se lavó los dientes y se acostó a esperar a su pareja. La mujer entró en la habitación y apagó la luz.



A continuación, Daiane ató las manos de su marido a la espalda y le cortó los genitales con una navaja de barbero. “Esto es para que aprendas a no traicionarme nunca más”, explicó la cocinera.

Poco después del hecho violento, Daiane tomó una fotografía del miembro amputado y publicó la imagen en el grupo familiar y en otro donde hay cientos de vecinos de Atibaia. “Mira lo que le hice a mi marido después de engañarme”, dijo la señalada en una de las publicaciones. Esta fotografía se volvió viral.

Luego arrojó el órgano al inodoro y lo tiró. En la comisaría justificó esta decisión. “Lo tiré para que no pudiera tener un implante”, admitió.

Lo que vino después

Gilberto Nogueira de Oliveira, de 39 años, decidió demandar a la Unidad de Atención de Emergencias (UPA) de Cerejeiras, en Atibaia, y al Hospital Universitario São Francisco Paulista, en Bragança Paulista, cuyos empleados filtraron sus fotos íntimas en internet. En dos acciones pide 500 mil reales por violación del secreto médico y daño moral.

En sus tiempos libres, el sujeto trabaja como conductor de una aplicación y termina siendo reconocido por los pasajeros por las imágenes que circulan en WhatsApp y X, antes Twitter.



“Le ha dado vergüenza, se siente humillado no solo por que le amputen el pene, sino también por que lo señalen en la calle. Gilberto es a menudo el hazmerreír”, dice su abogada, Graciele Queiroz. Sus defensores ahora están tratando de identificar los nombres de los médicos y enfermeras que grabaron las fotografías de su cliente.

Daiane se convirtió en imputada el día 19. Fue acusada por el Ministerio Público de intento de asesinato. Foto: iStock

Daiane se convirtió en imputada el día 19. Fue acusada por el Ministerio Público de intento de asesinato.



“Como se ve, el delito se cometió con motivo vil. La venganza se planeó a lo largo de varios días, desde el descubrimiento de la relación extramatrimonial de la víctima hasta la ejecución. La acusada también iba disfrazada, pues inició una relación sexual antes de actuar. También hizo imposible defender a su pareja, ya que tenía las manos atadas. E incluso le dificultó ayudarlo, tirando las llaves del auto por la ventana y prohibiendo que la gente lo ayudara”, describió la fiscal Fabiana Kondic Alves Lima Gomes en su denuncia.

Mientras Gilberto deambulaba por los hospitales, Daiane acudió a la comisaría de Atibaia para confesar su crimen. “Vine a presentarme porque le corté el pene a mi marido”, le dijo al delegado Walter Pires Bettamio Júnior. Luego salió por la puerta principal, pero fue arrestada horas más tarde en la casa de un familiar.



Como testigo de la defensa, la mujer llevó a su hijo de 18 años, Wendilson dos Santos Farias, quien podría ser acusado de falta de ayuda, ya que vio a Gilberto en agonía y no lo ayudó por orden de su madre.

Daiane se encuentra en la cárcel de Piracaia, municipio vecino a Atibaia, donde espera el juicio ante el Tribunal del Jurado. Sus abogados están intentando obtener un hábeas corpus para que pueda regresar a casa. Los defensores afirman que la acusada es una imputada confesa, ayudó en las investigaciones y no representa un riesgo para la sociedad.



Los abogados también argumentan que ella tiene un hijo de 8 años que depende completamente de su madre, y que Gilberto lleva una vida normal y ya la perdonó, lo que él niega categóricamente.

