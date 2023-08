La delincuencia en Bogotá no da tregua y recientemente se dio a conocer una denuncia de un hombre que fue asaltado con un arma mientras estaba en un restaurante del centro comercial Atlantis.



Al parecer, el delincuente se llevó un lujoso reloj, un Rolex. Este lamentable hecho ocurrió hace varias semanas, pero este viernes, 11 de agosto, la víctima realizó la denuncia.

En una conversación con el medio 'Noticias Caracol', la víctima explicó que estaba saliendo de un restaurante con sus familiares cuando un hombre lo apuntó con un revólver.



“Entré por la puerta de la izquierda, subí a un restaurante invitando a mis sobrinos y a mi cuñada a comer una pizza y saliendo del restaurante, dentro del centro comercial, entró una persona con un revólver calibre 38, desde la puerta hasta donde yo estaba, estamos hablando de unos 20 pasos”, explicó para Noticias Caracol.



En ese momento, las personas que estaban a su alrededor empezaron a gritar, mientras el delincuente le decía: “No se haga matar". El hombre estiró su mano para que el delincuente se llevara su lujoso reloj.



La víctima fue amenazada con su familia presente. Foto: iStock

“Yo le estiró la mano y él con el revólver hace tiempo para quitar el reloj con toda tranquilidad y sale prácticamente caminando del centro comercial y no supe cómo se fue, si en moto, no tengo ni idea”, aseguró.



Por otro lado, su abogado, Vadith Gómez, explicó que tienen una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y que le solicitaron al centro comercial su base de datos para identificar el autor de este robo.



"La víctima fue marcada al interior del centro comercial, nos hace pensar que hay una banda operando en este sector. Estamos investigando y la respuesta que nos ha dado el centro comercial es humillante para la víctima, le hace pensar prácticamente que la víctima es responsable del hurto”, afirmó el jurista del hombre afectado.



El centro comercial Atlantis se pronunció sobre este suceso

El periódico EL TIEMPO habló con el centro comercial Atlantis Plaza y ellos informaron que desde que pasó este hecho han ayudado a las autoridades.



"Desde el momento en el que ocurrió el hecho, la empresa a cargo de la seguridad del centro comercial realizó la respectiva custodia del material audiovisual, que será entregado a las autoridades correspondientes de investigar los acontecimientos. Asimismo, desde la administración del centro comercial hemos atendido al ciudadano y reiteramos que estamos a disposición de las autoridades competentes, para esclarecer lo sucedido lo más pronto posible", afirmaron.



Asimismo, condenaron los hechos y aseguró que están dispuestos a brindar todas las garantías y la seguridad de los clientes que los visitan.



"Condenamos este tipo de hechos delictivos que atentan contra la vida y la

tranquilidad de los ciudadanos, producto de la inseguridad que atraviesa la

ciudad; y seguimos comprometidos con brindar a nuestros visitantes la mejor

experiencia en el centro comercial", finalizaron.

Delincuentes atacan a estudiantes del barrio Muzú

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

