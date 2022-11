A menos de 10 días de que empiece a rodar el balón en el Mundial de Catar 2022, el próximo 20 de noviembre, se ha hecho viral un video de TikTok en el que un joven vacía todo un galón repleto de monedas, que según él, ha ahorrado durante dos años con el fin de cumplir su sueño de asistir por primera vez a un mundial de fútbol.



El usuario protagonista del video es Jorge Aguilar, un joven mexicano que desde 2021 ha compartido en la plataforma de videos su meta de ahorrar todo lo posible para apoyar en persona a la selección mexicana de fútbol.



Él mismo improvisó una alcancía gigante a partir de un galón en el que dibujó el logo del mundial.

Sin embargo, la monedas no eran más que volumen, porque para sorpresa del joven el dinero recolectado no fue lo esperado.



En un primer video que compartió a través de su cuenta de TikTok (@yorchaguilar13), Jorge Aguilar cuenta emocionado que "llegó el día de contar el dinero". Por lo que, con ayuda de su familia, empieza a sacar las monedas sobre la cama. Pero, estas no salían por el peso del galón y la cantidad que había al interior de este. Así que decidieron dañar la improvisada alcancía y abrirla por completo.



La primera impresión es un galón lleno, hasta el tope máximo, de monedas de $5 y $10 pesos mexicanos, tantas que necesitó la ayuda de dos personas para contarlas.



"A contar se ha dicho", finalizó en el video.

Pero los usuarios de la plataforma quedaron con la intriga de saber cuánto había logrado juntar en esos dos años. Entre ellos, una usaria le preguntó: "¿Cuánto fue? Pa' ver si agarro un bote de la misma capacidad y empiezo a llenarlo".



Por lo que Jorge Aguilar hizo un segundo video para detallar el total y mostrar cuánto recolectó durante dos años en puras monedas.



(Lea también: Mujer gana dos veces la lotería en un mismo día: recibe más de $2.000 millones).



El joven explicó que dividió las monedas en dos grupos, las de $5 y las de $10, para luego agruparlas en filas. "Juntamos montones de 10 monedas para contar más fácil", aclaró en el video.

Total ahorrado

Finalmente Aguilar reveló la suma total recaudada: $17.900 pesos mexicanos a partir de las monedas de $10 y $14.320 pesos mexicanos con las monedas de $5, para un total de 32.220 pesos mexicanos; es decir, aproximadamente 1.645 dólares o más de 8 millones pesos colombianos.



Sin embargo, actualmente, un tiquete de ida y vuelta desde Ciudad de México a Catar, en clase económica, cuesta en promedio $12 millones de pesos colombianos, es decir, unos $53.000 pesos mexicanos.



Lo que quiere decir que todo el esfuerzo de ahorrar durante dos años, no le alcanzó ni para los tiquetes.



Sin embargo, el joven aclaró posteriormente que el dinero era para apoyarse con los gastos de comida y transporte en Catar, porque ya había comprado los tiquetes de avión y reservado el hotel.(Lea también: Hombre quiso donar 20 dólares a la Teletón pero por error puso un cero de más).

De broma, algunos usuarios le escribieron al joven: "Yo diría que sigan ahorrando para el siguiente mundial, porque en este mundial nos van a eliminar", "Véndalas en un lugar donde compren y vendan cobre y aluminio, le van a dar mínimo 60 mil pesos".

