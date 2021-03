Hombre adoptado descubrió que es heredero de enorme fortuna

Simon Edwards, un hombre británico de 40 años que fue adoptado cuando era bebé, se enteró que su padre biológico es un legendario comentarista estadounidense llamado Bob Sheridan y tiene planeado ir a Las Vegas para conocerlo en persona.

Edwards nació en Newham (Inglaterra) en 1980 y fue entregado a una organización benéfica católica, donde fue adoptado por una pareja inglesa. Recientemente descubrió que tenía familia en Irlanda, por lo que viajó a ese país para conocerla.



Durante su estadía allí, descubrió que su madre biológica se llamaba Rosemary y murió en 1985. Cuando era joven, tuvo una aventura con Sheridan mientras trabajaba en un hotel elegante. El comentarista se encontraba en tierras irlandesas por un tiempo corto, por lo que nunca se enteró del embarazo.

Por su parte, el comentarista, de 76 años, supo de la existencia de su hijo a través de una agencia durante el velorio de su esposa Annie, con quien estuvo casado durante 26 años.



“Hemos hablado por teléfono todos los días. Es una inspiración en la vida para mí. Se llevaron a mi esposa y el mismo día me entregaron a mi hijo perdido. No tenía idea de que este chico existía”, dijo el comentarista, según informó ‘Daily Mail’.



El medio inglés ‘The Sun’ afirmó que Edwards es el único heredero de 200 millones de libras esterlinas (aproximadamente un billón de pesos colombianos), ya que el comentarista no tuvo más hijos. Sin embargo, dijo que no está interesado en el dinero.



“Para otras personas debe parecer increíble que esta persona famosa sea mi papá, pero para mí es increíble saber quién es mi papá y estar en contacto con él. Probablemente todavía estaría asombrado si él fuera un plomero de la calle”, comentó.

British Adopted Man Discovers He is Sole Heir to Legendary Boxing Commentator Bob Sheridan’s $275M Fortune - https://t.co/QC9eoIlo2L pic.twitter.com/AdkepV2k19 — Cali for us (@cali4us) March 19, 2021

Sheridan ya compró el boleto de su hijo para que viaje en primera clase de Londres a Las Vegas el 21 de junio y se quede unos días en su casa.



“Todos en mi familia están emocionados. El 22 de junio es mi cumpleaños. Tendremos mi fiesta y la fiesta de regreso de Simon”, aseguró.



El comentarista es recordado por cubrir casi mil peleas de boxeo por el título mundial. Las más famosas han sido las protagonizadas por Muhammad Ali, incluido el ‘Rumble in the Jungle’ contra George Foreman y el ‘Thrilla en Manila’ cuando luchó contra Joe Frazier.

