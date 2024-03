El neurocirujano Joseph Maroon, de 83 años, mejoró su salud con los años. Ahora, compite en triatlones y ya completo su octava carrera. Continúa como médico en el Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh. A sus 40 años, le costaba subir un tramo de las escaleras y encontró una terapia que le ayudó a su bienestar: correr.

El hombre concedió una entrevista al medio 'Business Insider' y dijo que, en 1980, su vida estaba “desequilibrada”. Durante ese tiempo se divorció y su padre murió, tuvo que dejar su carrera, por un tiempo, para dedicarse a su negocio de parada de camiones.



"Estaba deprimido. No quería vivir más. Tenía 20 libras de sobrepeso . No podía subir un tramo de escaleras", aseguró al medio.

(Lea más: Prepárese para un triatlón en tres pasos).

El ejercicio cambió su vida

Después de un mal momento en su vida, tomó una importante decisión: mejorar su salud mental y física. "Conseguí un par de zapatillas de tenis y mi bata quirúrgica, fui a la pista de la escuela secundaria local y di cuatro vueltas", expresó.



Esa noche confesó dormir como nunca lo había hecho en cuatro meses. Así que volvió los días siguientes y entrenó. Pronto comenzó a nadar y andar en bicicleta.

(Más: Dos hombres ejemplos de superación por medio del deporte

Salud).

A los 53 años hizo su primer triatlón Ironman: una natación de 2,4 millas, seguida de una bicicleta de 112 millas, rematada con una maratón.



Desde ese entonces, el hombre completó ocho participaciones. También, investiga y escribe libros sobre la longevidad y la vida saludable, y se desempeña como director médico de la WWE.

(De interés: César Idárraga, de sobreviviente de cáncer a competidor en triatlón).

#thehaloadvisors #tuesdaythoughts #investment #investors ♬ Hey It's Me - Official Sound Studio @halotalks Listen to Joseph Maroon’s complete interview on the HALO Talks podcast, link on my profile. A concussion is when the brain moves inside the skull. It can happen when you’re playing sports, in an accident, if you fell and hit your head, etc. They can also cause short-term issues like headaches, dizziness, trouble concentrating, or feeling sleepy. Longer term issues may include vision and memory problems, changes in mood, or changes in thinking and reasoning skills. A concussion is a trauma to the brain, and it’s serious. The injury may range in severity from a brief loss of consciousness to minor damage that causes no immediate symptoms. It’s not a “break” in the skull, but rather a stretching or tearing of the brain inside the skull. It is therefore sometimes called a “brain contusion” or a “brain bruise” These injuries are silent killers and need to be followed very, very closely since someone suffering from one may seem fine, but really are not. Follow this page for more HALO sector updates (Health, Active Lifestyle, Outdoors) from Integrity Square/The HALO advisors. #halotalks

Los suplementos que usa

El médico confesó al medio que también los suplementos habían sido parte de su vida. No obstante, la mayoría de nutricionistas recomiendan obtener nutrientes directamente de los alimentos.



Maroon explicó que tomaba suplementos "de bajo riesgo". Igual, aseguró que, la cosa que le cambió la vida fue el ejercicio.



"Son solo una parte de un viaje hacia la salud”, dijo.



Entre los suplementos que usa, se encuentra el aceite de pescado, la cúrcuma, la fisetina, el resveratrol, el magnesio y la trimetilglicina. Estos se refieren a unos componentes que incluyen vitaminas y magnesio. Hay que tener en cuenta que, si toma suplementos en grandes cantidades, puede existir el riesgo de que sea perjudicial para la salud.



Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) aseguran que varias personas acuden a estos para tener los nutrientes necesarios para su salud. Sin embargo, los especialistas garantizan que no son necesarios.



"Es posible obtener todos los nutrientes que necesita al comer una variedad de alimentos saludables, en cuyo caso no hace falta tomar un suplemento", dice Carol Haggans, dietista registrada y consultora del NIH.



En caso de consumirlos, el médico Craig Hopp recomienda siempre hablar con su médico respecto su manejo y consumo, porque cada cuerpo actúa y reacciona de una manera diferente.

¿Por qué los suplementos de omega-3 no benefician la salud?

Más noticias en EL TIEMPO

Sacerdote usa una pistola de agua para rociar agua bendita y causa sensación en redes

'Hugo Lombardi', de 'Betty la Fea', arrasó con Maleja Restrepo por su atuendo en París

¿Se le fue la mano con la sal en un guiso o salsa? El truco mágico para arreglarlo

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO