Los grandes enemigos que hay en el mundo de Hollywood

La reconocida actriz Faye Dunaway (der.) y el director polaco Roman Polanski (izq.) atravesaron por varias situaciones que los llevaron a insultarse y alterarse en medio de los sets de grabación de Hollywood.



El primer encuentro que tuvieron fue durante el rodaje de la película 'Chinatown', de la cual Polanski era director. Cuando estaban maquillando a Dunaway, llegó él y vio que no estaba lo suficientemente retocada para la interpretación de su personaje. Entonces, decidió maquillarla y, al parecer, lo hizo con brusquedad.



El periódico 'The New York Times' contó que, en ese mismo rodaje, Dunaway le pidió una explicación a Polanski sobre ciertos rasgos de su personaje y como este nunca le dio respuesta, ella le dijo: “Ese pedazo de mierda nunca quería hablar conmigo sobre mi trabajo”. La respuesta de él fue: “Tu motivación es tu sueldo, lee las putas frases”.



Otro lamentable hecho fue cuando Polanski le arrancó un mechón de pelo a Dunaway, pues no le cuadraba en la escena. “Ese hijo de p... me ha arrancando el pelo”, dijo ella mientras abandonaba el set.



Una anécdota, que a día de hoy no ha sido confirmada por ninguna de las dos celebridades, pero sí por John A. Alonzo, director de fotografía en la película ‘Moteros tranquilos, toros salvajes’, es que Polanski no la dejó ir al baño durante el rodaje y Dunaway tuvo que orinar en un vaso que le lanzó a la cara al director.