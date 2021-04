¿Recuerda a ‘Hola, soy darks’?: así se ve 10 años después

Según el medio mexicano ‘Milenio’, en 2011 se hizo muy famosa la frase 'Hola, soy darks' luego de que un internauta llamado Mauricio Diamante grabó un video encarnando al personaje de Verónica Rodríguez de la Luz del Topo, mejor conocido como ‘La Elvira’.



En el video, publicado hace más de una década, Diamante explicaba en tono de burla lo que significaba ser ‘darks’.



“Soy darks, me gusta la música oscura (...) me pinto de negro los ojos y la boca porque soy darks. Hoy quise hacer este video porque muchas personas no nos comprenden a nosotros los darks”, mencionó Diamante en el video.

En su momento, el clip se hizo viral en redes sociales y llamó la atención de miles de internautas.



Siete años después, en 2018 protagonizó un comercial de Netflix en el cual promocionaba la primera temporada de la serie ‘Dark’.



Tras ello no se había vuelto a saber sobre la vida de Diamante hasta hace poco.



De acuerdo al medio citado, el hombre ahora se dedica a compartir videos en su cuenta de TikTok sobre diversos temas, incluyendo una que otra interpretación del personaje que lo hizo famoso.



En la actualidad vive en la ciudad de Dallas, en Estados Unidos.

¿Cómo surgió este personaje?

En 2016, en una entrevista al medio ‘Vice’, Diamante habló sobre el origen del personaje y comentó: “en sí, es un personaje más bien basado en mi persona, en mis ideales. En cosas en las que creo o he creído todo este tiempo o desde que empecé a meterme en todo lo que es la subcultura gótica, en la oscuridad, el paganismo, la brujería, lo oculto (...) Verónica es una mujer a la que le gusta mofarse de lo que le afecta en vez de llorar o entristecerse ”.

“Soy una persona que se interesa por los derechos de los animales, por la astrología, lo oculto, el activismo, vivo una vida casi siempre nocturna (...) soy una persona a la que le gusta experimentar con la consciencia, con la sociedad, cosas así por el estilo”, comentó Diamante durante la charla a propósito de su vida personal.

