La música le ha permitido al hombre transmitir sus sentimientos, además de expresar y representar diferentes sensaciones, ideas y pensamientos. Esta no solo ayuda a un individuo a expresarse sino a sus oyentes quienes pueden compartir ese sentimiento y disfrutarla.



En el caso de Adolf Hitler, Vladimir Lenin o Sadam Hussein, la música jugó un papel muy importante. El periodista español Máximo Pradera reveló en su último libro titulado ‘Están tocando nuestra canción. La madre de todas las playlists’ las melodías preferidas de estos personajes históricos.

Sadam Husein

En el libro de Pradera se revela que el expresidente de Irak Sadam Hussein, quien fue sentenciado a muerte por diferentes delitos de lesa humanidad, pasó sus últimos días antes de su ejecución en la horca escuchando la canción ‘My life’ de la cantante estadounidense Mary J.Blige.



La letra de esta canción habla de que todos los momentos negativos en la vida cesarán y después se tendrá paz con uno mismo. Además de decir que el único amor que se necesita es el de Dios.



“Tómate tu tiempo. Bebé, no te apresures nada. No sabes, lo sé. Todos estamos luchando. Sé que es difícil. Pero pasaremos por y si no crees en mí. Solo cree en Él. Porque te dará tranquilidad Sí, él y verás la luz del sol. De verdad, sí y podrás liberar tu mente y las cosas saldrán bien”, dice un fragmento de la canción.



También, uno de los mayores éxitos de Frank Sinatra, ‘Strangers in the Night’, era uno de los temas favoritos de Husein y solía bailarlo con sus parejas en el Palacio de Bagdad.

Adolf Hitler

Hitler era amante de la música y el arte. Siempre mostró cierta admiración por el compositor alemán Richard Wagner; sus canciones de opera fueron una herramienta muy poderosa para la propaganda nazi.



Hitler amaba la ópera y solía asistir a presentaciones casi a diario mientras vivió en Viena, Austria. En su libro ‘Mein Kampf’, describió que escuchar la ópera romántica ‘Lohengrin’ le cambió su vida para siempre.

Según la biografía de Adolf Hitler, escrita por Ian Kerschaw, el exlíder del Tercer Reich asistió a varias funciones de ‘Rienzi’ de Wagner. Esta ópera tuvo cierta influencia en Hitler y fue la que ayudó a formar su destino político.



Los allegados políticos de exlíder nazi aseguran que fue asi que empezó y terminó todo. Y es que en la función había un justiciero que se malogra como el mesías entre el fuego y la vergüenza.

Vladimir Lenin

A mediados de 1917, León Theremín inventó el primer instrumento electrónico, el cual consistía en dos antenas que amplificaban una señal eléctrica. Según el crítico argentino Diego Fischerman, autor de las obras ‘La música del XX’ y ‘Después de la música: siglo XX y más allá’, ese instrumento fascinó a Lenin, al punto de que le organizó una gira para que tocara piezas y arias de ópera por toda Europa.



En un principio Theremín tocó un par de piezas para el líder bolchevique y después le enseñó a hacerlo. El instrumento, el cual es conocido con el apellido de su inventor, se tocaba de la siguiente forma: la mano derecha se movía por la antena en forma vertical y la izquierda de forma horizontal controlando el volumen.

