La infancia y problemas mentales de hombres malvados de la historia

Adolf Hitler, Iósif Stalin, Osama bin Laden, Vlad Tepes, Harold Shipman y Luis Alfredo Garavito son algunos de los hombres recordados por sus crímenes atroces y despiadados.



Sin embargo, poco se conoce de los trastornos psicológicos y los problemas mentales que padecían estos personajes. Su condición mental podría ser la raíz de sus macabras acciones como líderes de estados o perversos delincuentes.

Adolf Hitler

Adolf Hitler (segundo de der. a izq.), en reunión con Benito Mussolini (tercero de der. a izq.), en 1937. Foto: Archivo

El dictador alemán y líder del Partido Nacionalsocialista (Nazi), desde 1933 hasta su muerte en 1945, es considerado como uno de los hombres más crueles de la historia, además de ser uno de los responsables de la Segunda Guerra Mundial, por su interés de expansión y apropiación territorial para fortalecer el Tercer Reich.



De acuerdo con 'History Channel', la infancia de Hitler se vio marcada por los maltratos de su padre y las continuas mudanzas.



Hubo muchas especulaciones sobre la salud mental del líder y, en el 2005, se reveló un informe psicológico hecho en 1943 por Henry Murray, psiquiatra de la Universidad de Harvard y quien realizó el estudio para los servicios de inteligencia de Estados Unidos durante la Segunda Guerra.



En el documento, que permaneció oculto durante 60 años, se revela que el 'Führer' padecía histeria, neurosis, esquizofrenia y paranoia.



El experto también aseguró que el dictador tenía tendencias a suicidarse si perdía la guerra y, según el relato histórico, eso fue lo que ocurrió, el 30 de abril de 1945, en su búnker.



El análisis, de 250 páginas, se dio a conocer cuando la familia de Murray lo descubrió y lo donó a la Biblioteca de Derecho de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.

Iósif Stalin

Stalin es recordado por La gran purga, uno de los episodios más violentos en la historia de Rusia. Foto: iStock

Fue dictador y líder de la Unión Soviética (Urss) desde 1929 hasta el año de su muerte, en 1953. Su gestión se recuerda por la gran cantidad de muertes, exterminios, persecuciones, deportaciones y hambruna.



Según 'National Geographic', una de las acciones que más se recuerdan de Stalin fue La gran purga (una serie de campañas de represión y persecuciones políticas), que dejó alrededor de 14 millones de personas muertas. No obstante, aún no hay consenso en las cifras, pues según afirma el historiador y escritor ruso Aleksandr Solzhenitsyn, el estimado de fallecimientos pudo haber alcanzado los 66,7 millones.



De acuerdo con la red de televisión pública 'PBS', la infancia de Stalin fue bastante traumática debido a que su padre era alcohólico y siempre fue rígido y frío en su trato. Además, padeció un caso severo de viruela y tenía complejos por su brazo, que era levemente deforme.



"Stalin sufría de aterosclerosis, el endurecimiento de las arterias, lo que habría sido un factor en su toma de decisiones y sus acciones aterradoras", dice un estudio de la Universidad de Boston sobre la salud mental del dictador.



También se asegura que, probablemente, Stalin sufría de paranoia, la cual se pudo derivar de las amenazas y malas experiencias con su padre en su niñez.



"Su comportamiento mientras estuvo en el poder fue indicativo de una necesidad paranoica de proteger su ego narcisista de amenazas externas", concluye el estudio.

Vlad Tepes

Tepes también fue conocido como Vlad, 'El Empalador'. Foto: iStock

Fue príncipe de Valaquia (un principado en lo que ahora es Rumania) en el siglo XV. Este personaje fue la inspiración del escritor irlandés Bram Stoker para su obra literaria, mundialmente reconocida, 'Drácula'.



De acuerdo con 'National Geographic', varias crónicas de la época retratan al príncipe como un entusiasta de la tortura y los castigos sanguinarios. Además, cuentan que acompañaba sus cenas bebiendo la sangre de sus víctimas o remojando sus alimentos en ella.



El gobierno de Tepes duró siete años, en los cuales se registraron las ejecuciones de más de 100.000 personas, quienes, en su mayoría, fueron empaladas.



Según un informe del psicólogo Peter Dan, de la Universidad de Bucarest (Rumania), este hombre tuvo una infancia solitaria, pues sus padres no estuvieron pendientes de su cuidado. Igualmente, se sintió abandonado por los sirvientes que vivían con él, ya que ninguno permaneció en su casa durante periodos largos.

Tepes nunca habría establecido relaciones de confianza ni lazos emocionales fuertes en su niñez, lo que, según el psicólogo, "pudo resultar en un trastorno de apego acompañado de la incapacidad de formar una conexión emocional duradera y de arrebatos violentos".



Para Dan, el diagnóstico clínico más apropiado es el de trastorno paranoico de la personalidad, lo que explicaría la excesiva desconfianza y sospecha del príncipe con todos a su alrededor.



Osama bin Laden

Osama Bin Laden era el hijo número 17 de sus 51 hermanos. Foto: iStock

Osama bin Laden fue conocido por ser uno de los fundadores de la organización terrorista Al Qaeda. Fue responsable de varios ataques a Estados Unidos, como los atentados a la embajada norteamericana en Tanzania y Kenia, en 1998.



Además, se le atribuyen los ataques del 11 de septiembre del 2001 contra el Pentágono y el World Trade Center. De acuerdo, con los datos del gobierno estadounidense, cerca de 3 mil personas perdieron la vida ese día.



Según el psicólogo clínico Stephen A. Diamond, quien publicó un artículo en 'Psycology Today', Bin Laden tuvo 51 hermanos y su padre era multimillonario.



No obstante, quedó huérfano a la edad de 12 años y, "probablemente, culpó amargamente al materialismo (...) El Islam radical y el terrorismo violento contra occidente y todo lo que simboliza, incluido quizás su padre rico y completamente occidentalizado, se convirtieron en la razón de ser de Bin Laden".



Diamond también referencia varias investigaciones que aseguran que este hombre sufría del síndrome del narcisista, "cuyos componentes centrales son el narcisismo patológico, rasgos antisociales, rasgos paranoicos y agresión destructiva".

Harold Shipman

Shipman fue apodado como 'Doctor muerte' debido a la atrocidad de sus crímenes. Foto: Archivo

Fue un médico inglés que asesinó a más de 200 de sus pacientes, sin embargo, él sólo reconoció haber matado a 15 personas.



En el año 2000, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Cuatro años más tarde, se suicidó en su celda de la prisión de Wakefield, en Inglaterra.



En la investigación del gobierno británico sobre el caso, se cataloga al criminal como uno de los asesinos en serie más peligrosos de la historia moderna.



Según la indagación, el 80 % de sus víctimas eran mujeres y el paciente más joven que asesinó tenía solo cuatro años.



Shipman perdió a su madre a causa del cáncer cuando tenía 17 años, lo que le generó depresión y dependencia de los medicamentos que utilizaba para tratar su enfermedad.

Posteriormente, entró a estudiar a la Universidad de Medicina de Leeds y, cuando se convirtió en médico profesional, comenzó a falsificar fórmulas para conseguir morfina para su uso personal.



Dame Janet Smith, líder de la investigación sobre el asesino, afirmó que Shipman "no tenía el concepto de valor o santidad de la vida humana (...) Posiblemente era adicto a matar". No obstante, aseguró que todavía no se determina, concretamente, el motivo por el que cometió los crímenes.

Luis Alfredo Garavito

Garavito asesinó a más de 140 niños. Foto: AFP

Luis Alfredo Garavito es un pederasta y asesino en serie de niños colombiano. Actualmente, está en la cárcel de La Tramacúa, en Valledupar, donde paga una larga condena por el asesinato de más de 140 menores de edad.



Fue capturado el 22 de abril de 1999, en zona rural de Villavicencio, y ese mismo año confesó sus crímenes, cometidos desde 1992 en 11 departamentos del país y en Ecuador. .



En su juicio, contó que fue abusado sexualmente por su padre cuando tenía 13 años. Además, dijo, durante dos años un amigo de su padre lo quemaba, golpeaba y también abusaba de él.



Según sus palabras, a los 36 años cometió su primer asesinato, en Trujillo, Valle del Cauca, donde se obsesionó con un niño: lo engañó en repetidas ocasiones para llevarlo a un bosque y abusar de él. Luego, lo mató.



De acuerdo con la Asociación Latinoaméricana de Psicología Forense, Garavito fue diagnosticado con Trastorno de Personalidad Antisocial (TPA), lo que genera ausencia de empatía en relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, egocentrismo y deshumanización de sus víctimas.



Tendencias EL TIEMPO